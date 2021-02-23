İnegöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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İnegöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı

23.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:48
İnegöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Oylat Çatrağı Üst Geçidi mevkisinde Orhan S. idaresindeki 26 DH 224 plakalı otomobil ile Hasan H'nin kullandığı 34 BMK 81 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Orhan S. yönetimindeki araçta bulunan Recep Onur S. (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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