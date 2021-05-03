İnegöl'de 2. kattaki evinin penceresinden düşen genç kız yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde pencereden düşen kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde pencereden düşen kişi yaralandı.
Akhisar Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Aslı T. (19), iddiaya göre, pencerede telefonla konuştuğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Aslı T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek