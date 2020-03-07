İnegöl'de 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
07.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Ağaç İşleri Sanayi 26. Mobilya Sokağı'nda bir binanın çatısında kaynak yapan Bülent Çakıcı ve Selami Korkmaz, kaynak makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
Yaralanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA