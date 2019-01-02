İnegöl'de 1 Milyon Hastaya Hizmet Verildi

İnegöl Devlet Hastanesi, 2018 yılında polikliniklerde 650 bin, acil servis hizmetlerde ise 450 bin kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 100 bin kişiye hizmet verdi.

2014 yılının kasım ayında yeni binasında hizmete başlayan hastanede 2018 yılında 1 milyon 100 bin kişiye hizmet sunuldu.

2018 yılında 650 bin kişinin poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gördüğü, 450 bin kişinin de acil servis hizmeti ve yataklı hizmet aldığı öğrenildi.



Hastaneden, İnegöl ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerin yanı sıra Yenişehir, İznik, Bozüyük, Bilecik, Pazaryeri, Kütahya, Domaniç, Kestel, Keles ve bazı çevre illerden hastaların da hizmet adlığı bildirildi.

Mmuayene hizmet sayısı artarken bu rakamlar ameliyat rakamlarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl 16 bin ameliyat yapılırken, 2018 yılında yaklaşık 21 bin ameliyat gerçekleştirildi.

Kaynak: AA