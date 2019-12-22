İnegöl'da şarampole devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
H.E. (43) idaresindeki 16 TN 882 plakalı otomobil, İnegöl-Domaniç kara yolu Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobilde bulunan A.Ş. (48) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.