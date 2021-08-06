İnegöl Belediyesporlu 2 sporcu Milli Takıma seçildi

İnegöl Belediye Spor Kulübünün oryantiring branşına yönelik çalışmaları ve bunun neticesinde elde edilen başarılar, meyvesini vermeye devam ediyor.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı sporcuları Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, Hırvatistan'da yapılacak Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Suneaz Külah, Litvanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı sporcuları Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, milli takıma seçildi. Başarılı sporcular, ay yıldızlı formayla 2 şampiyonada ülkemizi temsil edecek.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Türkiye Oryantiring Milli Takımı seçmelerinde, İnegöl Belediyespor DOSTUM sporcusu Sudenaz Külah gösterdiği başarıyla milli takım antrenörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı sporcu, buradaki performansıyla milli takıma girmeyi başardı. Sudenaz Külah, 19-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

GÜNEYDOĞU AVRUPA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASINA 2 SPORCU

Sudenaz Külah ile birlikte İnegöl Belediyespor adına milli takımlarda ülkemizi temsil edecek bir diğer sporcu ise Semanur Özdemir oldu. Semanur Özdemir ve Sudenaz Külah, 25-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak olan Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

BELEDİYESPOR HEDEFE ULAŞTI

İnegöl Belediye Başkanı ve Belediye Spor Kulübü Başkanı Alper Taban, 2 sporcunun milli takıma seçilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Başkan Taban, İnegöl Belediye Spor Kulübünün amacının tam olarak bu olduğuna vurgu yaparak; "İlk kurulduğunda amacı sporu tabana yaymak, her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve bu minvalde pek çok branşta milli sporcular yetiştirmek hedefi taşıyan kulübümüz, gelinen noktada bu hedefe ulaştığını gösteriyor. Özellikle bazı branşlarda ciddi başarılar elde ettik. Oryantiring de bunlardan biri. Bizlere bu gururu yaşatan antrenörlerimiz Tarık Şeker ve Hilal Oruç'a teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLEN 4 SPORCUDAN 2'Sİ İNEGÖL'DEN

Sudenaz Külah ile Semanur Özdemir'in ay yıldızlı formayla mücadele edeceğini hatırlatan Başkan Taban, "Oryantiring branşında kulübümüz ve sporcularımızın sürekli başarıları, bizlere bu günlerin habercisi niteliğindeydi. Bugün gelinen noktada sporcularımız Sudenaz Külah ve Semanur Özdemir milli takıma seçildiler. Kendilerine katılacakları şampiyonalarda başarılar diliyorum, bizlere bu gururu yaşattıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Milli takıma seçilen 4 sporcudan 2'si İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları. Bu da ayrı bir gurur oldu bizim için" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler