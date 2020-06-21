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İnegöl Belediyespor smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer ettiKulüp tesislerinde İnegöl Belediyespor Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile Voleybol Şube Sorumluları Hüseyin Orhan ve İrfan Kaptan'ın katıldığı törende...

İnegöl Belediyespor smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti
21.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:54

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan smaçör Ahmetcan Büyükgöz'ü transfer etti

Kulüp tesislerinde İnegöl Belediyespor Başkan Vekili Rıdvan Kocaağa ile Voleybol Şube Sorumluları Hüseyin Orhan ve İrfan Kaptan'ın katıldığı törende Ahmetcan Büyükgöz, sözleşmeyi imzaladı.

Kocaağa, yaptığı konuşmada, İnegöl Belediyespor'un yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, "Ahmetcan Büyükgöz Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve 3 sezondur Fenerbahçe A Takımı'nda ter döken bir kardeşimiz. İnşallah önümüzdeki sezon İnegöl Belediyespor'un başarıları için bizimle birlikte olacak. Şimdiden kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ahmetcan Büyükgöz de "İnegöl Belediyespor'a tüm gençlik enerjimizi vereceğimize güvenim tam. İnşallah sezon içinde de güzel başarılara imza atacağız. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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