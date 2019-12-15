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İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

SALON: İnegölHAKEMLER: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk,Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Ferhat Akdeniz,...

15.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:10
İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Erkan Cihan TürkerİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk,Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)FENERBAHÇE HDI :  Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver,  Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatkın, Hasan Sıkar, Oğuzhan Karasu)SETLER: 15-25, 26-24, 14-25, 25-20, 13-15SÜRE: 138 dakika (24,37,29,28,20)AXA Efeler Ligi'nin 11'nci haftasında İnegöl Belediyespor sahasında ağırladığı Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup oldu.

- İnegöl
Kaynak: DHA
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