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İnegöl belediyespor eski oyuncuyla tekrar anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan eski oyuncusu pasör Caner Çiçekoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İnegöl belediyespor eski oyuncuyla tekrar anlaştı
08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:05

Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan eski oyuncusu pasör Caner Çiçekoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, İnegöl Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Alper Taban ile Kulüp Başkan Vekilli Rıdvan Kocaağa ve Nuhi Solak katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Taban, şunları söyledi:

"Bugün transferdeki anlaşmalarımıza başladık ve bununla alakalı olarak kamuoyunu aydınlatmak ve burada da protokol altına aldığımız çalışmayı sizlerle paylaşmak istedik. Bildiğiniz gibi Efeler Ligi mevcut sezon mevcut haliyle tescillendi ve sezona alttan gelen takımlarla beraber devam edilecek. Muhtemelen federasyonun açıklayacağı takvime göre, muhtemelen Eylül ayı olması planlanıyor. Eylül ayında ligler başlamış olacak. Tabi geçmişten bugüne gerçekten Efeler Liginde şehir takımımız güzel işlerin altına imza attı. Yine bundan sonrası içinde ümidimiz, gerçekten iyi bir noktada, ligi başarı bir şekilde bitirmek olacak. Caner arkadaşımızda daha önce 30 kez milli formayı giyinmiş, beraberinde geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, yine geçmiş sezonlarda da kulübümüzde yer almış bir oyuncumuzdu. Ben tekrar kendisine yeni sürecin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir ekip, güzel bir kadroyla, yeni dönemde, yeniden ilklere, yeniliklere ve başarıların altına imza atacağımızı umut ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum."

Caner Çiçekoğlu ise "Öncelikle İnegöl Belediyespor'a döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Transferimde emeği geçen başkanımız olsun, Rıdvan ağabeyimiz olsun, Nuhi ağabeyimiz olsun, hocamız, Hüseyin ağabeyimiz, herkese çok teşekkür ediyorum. Açıkçası buradan ayrılırken de buruk ayrılmıştım. Bazı hedeflerimiz vardı. Umarım kaldığımız yerden devam ederiz ve aynı başarıyı tekrar İnegöl'e yaşatırız. Çünkü bu kulüp bunu fazlasıyla hak ediyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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