İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yardımcı antrenörüyle sözleşme yeniledi AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, yardımcı antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, yardımcı antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.

Kulüp başkan vekili Nuhi Solak, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, yeni sezon için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Şensoy'un 2 yıldır kulüpte olduğunu belirten Solak, "Bu sezon 3. yılı olacak. Bundan evvel altyapı takımlarında görev almıştı. Bir evvelki yıl da altyapı takımımızı şampiyon yapıp 1. Lig'e çıkarmıştı. Kendisi ile geçen yıl Efeler Ligi'nde çalışmıştık. Bu yıl da Levent Zoroğlu hocamızın yardımcısı olarak görev yapacak. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bora Şensoy ise "İnegöl Belediyespor ile tekrar anlaştığım için çok mutluyum. İnegöl Belediyespor, benim yuvam oldu. Burada şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA