İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, eski antrenörlerinden Levent Zoroğlu'yla anlaştı Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, eski antrenörlerinden Levent Zoroğlu'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, eski antrenörlerinden Levent Zoroğlu'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İnegöl Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Alper Taban, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde, yeni dönemde ligde daha güçlü bir şekilde yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Yeni dönemde Zoroğlu'na başarılar dileyen Taban, "Levent hocamızla daha önceki yıllardan da zaten tanışıyoruz ve çalışmıştık. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyorum. Attığımız imzaların her iki taraf ve takımımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Antrenör Levent Zoroğlu da yeniden İnegöl Belediyespor'da olmanın çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Güzel bir kadromuz var. İnegöl markasını yine geçmişte olduğu gibi en üst seviyeye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA