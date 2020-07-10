İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.
10.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:28
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.
Oyuncular, efor testi, ortopedi, travmatoloji muayenesi, iç hastalıkları kontrolü, kan ve idrar tahlilleri, kardiyoloji kontrolü ve genel cerrahi muayenesine tabi tutuldu.
Takımın, 13 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: AA