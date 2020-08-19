İnegöl Belediyespor'da, Belediye Başkanı Alper Taban güven tazeledi Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da kulüp başkanlığına, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeniden seçildi.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da kulüp başkanlığına, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yeniden seçildi.

Kulüp tesislerinde, tek listeyle gidilen olağanüstü kongrede başkanlığa tekrar Alper Taban getirildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Taban, şunları söyledi:

"Başta voleybol branşımız olmak üzere tüm branşlarda, öncelikle gençlerimizi buraya spor aracılığıyla çekebilmek, dahil edebilmek sonrasında da inşallah bunlarla birlikte güzel başarılara yelken açabilmek niyetiyle yola çıkmış oluyoruz. Bu dönem 24 arkadaşımızla kadromuzu oluşturmuş olduk. Tabi ikuruluşundan bugüne emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, o dönem başlayan kıymetli yöneticilerimize ve kuruluşundan bugüne kadar aramızda olan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni görev almış arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.

Yine şehrimizin tanıtımı anlamında Belediyespor'umuzla güzel işler, başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Sporcu kardeşlerimi de cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü tüm genç kardeşlerimi ve tüm öğrenci kardeşlerimi de, Belediyespor'umuzun içerisinde yer alan branşlara bu vesile ile davet etmek istiyorum."

Alper Taban başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Rıdvan Kocaağa, Nuhi Solak, İrfan Kaptan, Hüseyin Orhan,

Uğur Şencan, Oktay Can, İsmail Baykan, Yasin Altuntepe, Hakan Yemişken, Korhan Kaynakçı, Ramazan Yılmaz, Veysel Şahin, Tolga Kaya, Bilal Yılmaz, Deniz Erdem, Emir Zekoviç, Faruk Nayır, Fatih Güler, Fatih Üner, Orhan Ceylan, Selçuk Akyüz, Serkan Günden ve Turgut Başdinç.

Kaynak: AA