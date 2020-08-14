İnegöl Belediyespor Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Yardımcı Antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Yardımcı Antrenör Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi Tolga Kaya katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Solak, şunları söyledi:

"2020-2021 voleybol sezonu için staff ekibi ile anlaşmaya devam ediyoruz. Bugün yardımcı antrenörümüz Bora Şensoy ile anlaştık. Kendisi 2 yıldır kulübümüze hizmet ediyor. Bu sezon 3. yılı olacak. Bundan evvel altyapı takımlarında görev almıştı. Bir evvelki yılda altyapı takımımızı şampiyon yapıp, 1.Lige çıkartmıştı. Kendisi ile geçen yılda Efeler Ligi'nde çalışmıştık. Bu yılda Levent Zoroğlu hocamızın yardımcısı olarak görev yapacak. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Hocama başarılar diliyorum."

Yardımcı Antrenör Bora Şensoy ise "İnegöl Belediyespor ile tekrar anlaştığım için çok mutluyum. İnegöl Belediyespor benim yuvam oldu. Burada şampiyonluk sevinci yaşadım. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Bana güvenen Kulüp Başkanımız Alper Taban ile yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA