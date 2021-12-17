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İnegöl Belediyespor, başantrenör Levent Zoroğlu'yla yollarını ayırdı

İnegöl Belediyespor, başantrenör Levent Zoroğlu'yla yollarını ayırdı
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, başantrenör Levent Zoroğlu'yla yollarını ayırdı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, başantrenör Levent Zoroğlu'yla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden voleybol takımımız başantrenörü Levent Zoroğlu ile sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor Haberleri

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