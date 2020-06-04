İnegöl Belediyesine ait iş yerlerinden kira tahsilatları 3 ay ertelendi
İnegöl Belediyesine ait iş yerlerinden kira tahsilatları 3 ay ertelendi.
04.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:10
İnegöl Belediyesine ait iş yerlerinden kira tahsilatları 3 ay ertelendi.
Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.
15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, İnegöl Belediyesine ait iş yeriyle ilgili kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi kararı alındı.
Buna göre, 579 kiracı borçlarını 3 ay sonra 3 taksitle ödeyebilecek.
Kaynak: AA