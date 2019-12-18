İnegöl Belediyesinden sokak hayvanlarına tedavi desteği

18.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:46

Mudanya ilçesinde tedavi edilemeyen sokak kedisi ile bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan sokak köpeği, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezinde başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşturuldu.

İnegöl'e getirilen sokak kedisinin, diyafram fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi. Aracın çarpması nedeniyle arka ayağı kırılan sokak köpeği de ameliyat edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Nasıl ki insanların sağlığı önemliyse can dostlarımızın da sağlığı bizler için çok çok önemli. İnegöl olarak sadece İnegöl'e değil, çevremizdeki birçok il ve ilçeye de hizmet veriyoruz. Bu kapsamda merkezimiz örnek teşkil ediyor. Burada bir hayvanın sağlığı için hemen hemen bütün teknolojiler bulunuyor. Yine merkezimizde görevli personelimiz de işini açıkçası aşkla yapıyor. Bu konuda güzel sonuçlar alıyoruz."

Kaynak: AA