İnegöl Belediyesinden Maske Seferberliğine Dev Destek
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İnegöl Belediyesinden Maske Seferberliğine Dev Destek

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticilerinin maske üretimine başlamasının ardından, gönüllü 170 kursiyer de evlerinde kendi makineleriyle maske üretimi için düğmeye bastı.

26.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:18
İnegöl Belediyesinden Maske Seferberliğine Dev Destek

Bu dev organizasyonla şehirdeki resmi kurumların maske ihtiyacı karşılanıyor.

Koronavirüs salgını sonrası çok fazla ihtiyaç duyulan maske konusunda İnegöl Belediyesi önemli bir adım atarak elini taşın altına soktu. Geçtiğimiz hafta İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine Küçükçalık firmasının temin ettiği malzemelerle İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticileri 5 bin adet maske üretmişti. Bu başarılı çalışma sonrası maske seferberliği yeni bir boyuta taşındı. Gönüllü 170 kursiyer de maske üretimine başladı.

KURSİYERLER GÖNÜLLÜ OLDU

Koronavirüs salgını sonrası piyasada bulmak oldukça zor hale gelen maskeler, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla İNESMEK gönüllüleri tarafından üretilmeye başlandı. Usta öğreticilerin devlet hastanesi için maske dikmesinin ardından, gönüllü kursiyerler de malzeme temin edilmesi durumunda evlerinde maske üretebileceklerini İNESMEK yetkililerine iletti. Bunun üzerine yapılan organizasyonla 170 kursiyer gönüllü olarak maske üretimine başladı. Usta öğreticilerle birlikte toplam 190 kişinin katkı sunduğu maske üretiminin ham maddesi ise Serra Sünger firmasıyla İnegöl Belediyesi tarafından karşılanıyor.

ÜRETİLEN MASKELER RESMİ KURUMLARA ULAŞTIRILMAYA BAŞLADI

Salı günü kursiyerlerin evlerine maske üretimi için malzeme dağıtımları başlarken, ilk gün üretilen maskelerin emniyet birimlerine, adliyeye, Yenice Engelsiz Yaşam Merkezine ve Zabıta Ekipleriyle Spor İşleri personeline ulaştırıldığı ifade edildi. Öte yandan, üretilen maskelerin yıkanabilir olduğu da vurgulandı.

DEVLET HASTANESİNE 5 BİN MASKE YAPILDI

Türkiye'ye örnek olacak bu gönüllü oluşum hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl olarak örnek bir çalışmaya daha imza atıldığını söyledi. Koronavirüs salgını sonrası en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske geldiğini hatırlatan Başkan Taban, "Geçtiğimiz hafta devlet hastanesi yöneticilerimizden bu konuda bir talep gelmişti. İNESMEK kurslarımız da bildiğiniz gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulduğu için usta öğreticilerimize konuyu iletip nasıl katkı sağlayabileceğimizi sorduk. Sağ olsunlar hocalarımız bu konuda atölyelerimizde üretim yapabileceklerini söylediler. Devlet hastanemiz için 5 bin adet maske ürettik" dedi.

190 KİŞİLİK GÖNÜLLÜ MASKE ORDUSU

Farklı devlet kurumlarının da maske ihtiyacı olduğunun ifade edildiğini kaydeden Başkan Taban, "Bu durumda maske üretimini sürdürelim istedik. Maske üretmeye başladığımızı duyan kursiyerlerimiz de bizlere ulaşarak gönüllü olarak evlerinde üretime katkı sağlayabileceklerini söylediler. Aslında ilçe halkımızın, kursiyerlerimizin duyarlılığıyla bu iş bu seviyeye ulaştı. Bugün 170 kursiyerimiz evinde maske üretimi yapıyor. Yine 20 usta öğreticimiz de maske üretimine destek veriyor. Maskelerin ham maddesi olan malzemeler Serra Sünger firması ile belediyemiz tarafından temin ediliyor. Malzemeler kursiyerlerimize ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. Daha sonra yapımı tamamlanan maskeler tekrar toplanıp kurumlara ulaştırılıyor" diye konuştu.

TALEP İLÇE SINIRLARINI AŞTI

Yapılan ilk maskelerin emniyet birimlerine, adliyeye, Yenice Engelsiz Yaşam Merkezi ve Zabıta Ekipleriyle Spor İşleri personeline ulaştırıldığını belirten Başkan Taban, "Maskeleri kamu kurumlarımız için üretiyoruz. Bu uygulamamızın duyulmasının ardından Bursa Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ile Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanlığından da talep geldi. Bu iki kurumumuza da maske temin edeceğiz. Kolluk kuvvetlerimiz özellikle sürekli vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve refahı için sokaktalar" dedi.

MASKELER YIKANABİLİR ÖZELLİKTE

Maskelerin yıkanabilir özellikte olduğunu belirten Taban, "Ayrıca bu maskelerimiz üretildikten sonra kullanılmak için gönderilmeden önce yüksek buharlı ütülerle dezenfekte ediliyor. Devlet Hastanesi yetkililerimizle yaptığımız görüşmede bu şekilde dezenfekte edilmesinin yeterli olduğu ifade edildi. Maskelerin dezenfektasyon işlemi de bu şekilde yapılıyor. Aynı zamanda üretilen maskeler yıkanabilir özellikte. Kullanıldıktan sonra yıkayıp ütüleyip tekrar kullanılabiliyor" açıklamalarında bulundu.

İnegöl Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele konusunda ciddi bir çalışma ortaya koyduklarını ve maske üretimiyle de olayın farklı bir boyuta taşındığını belirten Taban, "Şehir olarak elimizi taşın altına koyduk. 190 gönüllü ile bu işi yapmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Başta İNESMEK kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz olmak üzere katkı sağlayan firmalarımıza, emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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