İnegöl Belediyesinden kardeş şehirlere maske desteği İnegöl Belediyesi ürettiği maskeleri Kosova ve Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehirlere gönderdi.

İnegöl Belediyesi ürettiği maskeleri Kosova ve Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'ndeki kardeş şehirlere gönderdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kosova'ya bağlı Mitroviça şehri ile Adigey Cumhuriyeti'ne bağlı Tahtamukay şehrindeki idareciler, maske ihtiyaçlarının olduğunu İnegöl Belediyesine iletti.

Talebi değerlendiren İnegöl Belediyesi, kendi bünyesinde ürettiği maskeleri 2 şehre sevk etti. Kosova'ya 10 bin, Adigey Cumhuriyeti'ne ise 5 bin adet maske gönderildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gönül coğrafyası içindeki kardeş şehrilere talepler doğrultusunda desteklerinin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA