İnegöl Belediyesi Yarınları İnşa Ediyor

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren İnegöl Belediyesi, bu hizmetlerle adeta yarınları inşa ediyor. Başta 2017 yılında hayata geçirilen İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) olmak üzere Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşi ile aile müessesesinin ayakta durması adına sağlanan imkanlarla daha mutlu yuvalar, toplumun mihenk taşı olan aile müessesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi, geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine saygılı bir şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediliyor.

ÖNCE AİLE, ÖNCE GENÇLİK

Belediye Başkanı Alper Taban, bu amaç için hizmet üreten İNGADEM, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Beşinci Mevsim Kreşinin 2019 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplumun yapı taşı olan Aile müessesesine önem veren, geleceğimiz olan, ülkemizin müreffeh yarınlarının teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında yer alan İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezinin (İNGADEM) 2017 yılında hizmete başladığını hatırlatan Taban, "Toplumu ayakta tutan, bizi biz yapan değerleri dimağlarımıza nakşettiğimiz Aile kurumunu daha da güçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Günümüz modern dünyasında özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla çözülmeye başlayan ve giderek dağılan aile kurumuna sahip çıkmalıyız. Bunun yanında bugünün yarını; yarının umudu olan gençlerimizin de her zaman yanındayız. Gençlerimizi çepeçevre saran ve çıkılması imkansız bir noktaya sürükleyen madde bağımlılığın önüne geçmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşte bu anlayışla 8 Aralık 2017 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) çatısı altında önce aile, önce gençlik diyoruz. Bu anlayışla yoluna devam eden İnegöl Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM) yarınları inşa etmenin mutluluğunu yaşıyor" dedi.

"535 VATANDAŞIMIZA HİZMET VERDİK"

Sağlam bir toplum yapısını meydana getirmek için aile ve gençlerin hedef alındığı destek çalışmalarını Osmaniye Mahallesinde hayata geçirilen Aile Danışma Merkezinde sürdürdüklerini belirten Taban, "Aile ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı ayrı bir merkezde yürütmek adına, bildiğiniz gibi 2017 yılı Aralık ayında Orhaniye Mahallemizdeki merkezimizi hayata geçirmiştik. Aile ve Gençliğin her zaman yanında olan merkezimizde 2019 yılı içerisinde aile, çocuk, yetişkin, genç danışan olarak 513 kişi ve madde bağımlısı danışan sayısı olarak da 22 kişi olmak üzere toplamda 535 kişiye hizmet verilmiştir" diye konuştu.

SEMİNERLERLE 1100 KİŞİYE ERİŞİLDİ

İNGADEM çatısı altında yürütülen hizmetler hakkında da bilgi veren Taban, "Uzman personelimiz rehberliğinde aile danışmanlığı, pedagojik danışmanlık, bireysel danışmanlık, ergen danışmanlığı ve bağımlılık terapisi gibi alanlarda merkezimize başvuran ebeveyn ve gençlerimize sonuna kadar yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Gadem iş birliğiyle ilçe genelindeki devlet ve özel eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlere yönelik madde ve madde bağımlılığı üzerine seminerler, Halk Eğitim Merkezi ile çeşitli derneklere de ailede iletişim ve ekran bağımlılığı konulu seminerler veriyoruz. 2019 yılında yapılan seminerlerle toplam 1100 kişiye eriştik" dedi.

BEŞİNCİ MEVSİM KREŞİ, YARININ UMUDU NESİLLER YETİŞTİRİYOR

İnegöl Belediyesi 2017 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan Beşinci Mevsim Kreşinin 2019 yılı çalışmalarını da değerlendiren Taban, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çocuklarımızın başarılı, mutlu bireyler olarak eğitim-öğretim hayatına hazırlanması için Beşinci Mevsim Kreşimizde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bilindiği üzere kreşimiz Şehit-Gazi aileleri, Belediyemizden yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, öksüz-yetim çocuk sahibi aileler ve Belediyemiz taşeron personeli ailelerinin 3-5 yaş arasındaki çocuklarına hizmet sunuyor. 2019 yılında şehit-gazi aileleri öğrenci sayısı 4, parçalanmış aile öğrenci sayısı 6, öksüz - yetim çocuklar öğrenci sayısı 2 ve belediye personel aileleri öğrenci sayısı 33 olmak üzere toplam öğrenci sayımız 45. Kreşimizde 2018-2019 eğitim-öğretim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, Temmuz-Ağustos aylarında 1,5 aylık süre için tüm ilçe halkımızın 5-6 yaş arası çocuklarına yönelik 50 kişi kapasiteli yaz kursu düzenledik. Eylül ayında da 2019-2020 eğitim öğretim dönemi faaliyetlerimize başladık. Şuanda 3 ayrı sınıf ve 3 öğretmen ile hizmetimizi sürdürüyoruz. Her sınıfımız en fazla 15 öğrenci olmak kaydıyla kurumumuzda; 1 sorumlu, 4 öğretmen, 1 mutfak görevlisi, 1 temizlik görevlisi olarak toplam 7 kişi ile hizmet vermekteyiz" dedi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Başkan Alper Taban, 2016 yılı Nisan ayında hizmet vermeye başlayan Engelsiz Yaşam Merkezinin 2019 yılı çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Engelli çocukların ve ailelerinin sosyal yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kurulan merkezde bugün 30 öğrencinin hizmet aldığını ifade eden Alper Taban, "Engelsiz Yaşam Merkezimizde okula gitmeyen ya da eğitim çağı dışına çıkmış engelli bireylerin haftada bir gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, merkezimizde düzenlenen eğitimlerle onların el becerilerini arttırmak, sosyal etkinlikler ile aktif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak ve öğretmenlerimizle birlikte ürettikleri ürünleri sergileme faaliyetleriyle hayatın içinde var ve değerli olduklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımıza karşılık özellikle anneleri ilgilendiren diğer bir boyutu da, 24 saat üzerinden annelerine bağımlı, her an onların kontrollerinde olması gereken çocuklar olmaları nedeniyle annelerinin kendilerine zaman ayırabilecekleri, nefes alabilecekleri kendilerine özgü zamanlarının olmasına ve sosyal hayatlarında engelli çocuklarından ayrı hiç değilse haftada bir kaç gün zaman geçirmelerini sağlamak. Ayrıca merkezimizde engelli statüsünden memurluk sınavlarına girebilecek öğrencilerimize de eğitim, bilgi ve çalışma desteği de veriyoruz. Merkezimizde bulunan 30 öğrencimizden 2'si şuanda hali hazırda memurluk sınavlarına hazırlanıyor" şeklinde konuştu.