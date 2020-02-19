İnegöl Belediyesi 'umut' olmaya devam ediyor

19.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:21

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine umut olan İnegöl Belediyesi, bir ailenin daha yüzünü güldürdü. Akhisar Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası anne ve psikolojik sorunları bulunan oğlunun yaşadığı bakımsız evin tadilatı yapılarak, aileye yeni bir yaşam alanı ve sıcak bir yuva sunuldu.

EVLERİNİN YAŞAM ŞARTLARINI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Akhisar Mahallesinde ikamet eden anne oğulun rahatsızlıkları nedeniyle sağlıksız bir evde yaşadıkları ihbarı üzerine, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit yapıldı. İncelemede, evin yaşama şartlarını taşımadığı görüldü. Bunun üzerine sağlık sorunları ve maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlar altında yaşayan ailenin yaşadığı evin, şartlara uygun hale getirilmesi ve daha yaşanabilir, sağlıklı bir yuva olması için Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

EVDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Çalışma esnasında evde bulunan anne ve oğlunu da konaklama ihtiyacı giderildi. Sağlık ekipleri tarafından anne hastaneye yatırılırken, oğlu da farklı bir merkezde konakladı. Bu sırada evde tadilat ve bakım işlerine başlandı. Yaklaşık 1 hafta gibi kısa bir sürede, çatısı olmayan evin tavanından odalarına su sızmasını engellemesi amacıyla şap atıldı. Sıvası dökülen odalar tekrar sıvanarak boya-badana işlemleri yapıldı. Banyoya lavabo takıldı. Kırık camlar yenilendi. Eski kapılar sökülerek, yenileri takıldı. Zeminlere mineflo döşendi. Mevcuttaki kullanılmaz durumda olan tüm eşyalar çöpe atıldı. Perdeden mobilyaya, beyaz eşyadan ev gereçlerine kadar evdeki tüm eşyaları yenilendi. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan ev, yerleştirilen yeni eşyalarla birlikte güzel bir görünüme sahip oldu.

Yapılan bu çalışmayla birlikte, daha önce de Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde dosyası olup kendisine uzun süre destek verilen ihtiyaç sahibi aile, sıcak yuvasına kavuşmuş oldu.

Kaynak: Bültenler