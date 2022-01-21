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İnegöl Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuzda

İnegöl Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuzda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta beklenen yoğun kar yağışı ile soğuk hava dalgası uyarılarının ardından, İnegöl Belediyesi teyakkuza geçti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Hafta sonu ve önümüzdeki hafta beklenen yoğun kar yağışı ile soğuk hava dalgası uyarılarının ardından, İnegöl Belediyesi teyakkuza geçti. İlgili birimler alınacak tedbirlerle ilgili yol haritasını belirledi.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası uyarıları sonrası, İnegöl Belediyesi tüm ekipleriyle teyakkuza geçti. İnegöl'de alınacak tedbirlere ilişkin yol haritasının belirlenmesi için ilgili birimler meclis salonunda bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan yardımcıları Fevzi Dülger ile Eşref Yiğit'in de bulunduğu toplantıda, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Çözüm Merkezi temsilcileri önceden alınacak tedbirlerle birlikte muhtemel senaryolar karşısında izlenecek yol haritasını belirledi. - BURSA

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