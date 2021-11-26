İnegöl Belediyesi tahsilat servisleri hafta sonu açık olacak

İnegöl Belediyesi ; emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2'inci taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım salı olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ayrıca belediyenin 6 ek hizmet binasında hafta sonu tahsilat servisleri hizmet vermeye devam edecek. 30 Kasım salı günü de yine tahsilat servisleri akşam 21.00'a kadar açık olacak.

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Online ödeme kolaylığı

İnegöl Belediyesi'nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekleri de ifade edildi. Ayrıca Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergilerinin ödeme seçeneklerine de değinilen açıklamada belediyeye yapılan ödemelerde kredi kartı kolaylığı sağlandığı gibi anlaşmalı bankalar nezdinde de taksit imkanı olduğu belirtildi.

Öte yandan, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2021 yılı 2. Taksit ödemesinin son gününün 30 Kasım 2021 salı günü olması sebebiyle 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günleri 6 Ek Hizmet Binasında tahsilat servisleri hizmetini sürdürecek. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Merkez Ek Hizmet Binası, Yeniceköy Ek Hizmet Binası, Kurşunlu Ek Hizmet Binası, Alanyurt Ek Hizmet Binası ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binası tahsilat merkezleri Cumartesi ve Pazar günü 08.00-17.00 arasında açık olacak. Cerrah Ek Hizmet Binası da cumartesi günü aynı saatlerde hizmet verecek.

Ödemelerin son günü olan 30 Kasım salı günü ise Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binasında yer alan tahsilat servisi ve emlak gelir servisi 08.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. - BURSA