İnegöl Belediyesi proje ekibince "elektrikli gezi aracı" yapımına başlandı
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İnegöl Belediyesi proje ekibince "elektrikli gezi aracı" yapımına başlandı

14.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:22
İnegöl Belediyesi proje ekibince

İnegöl Belediyesinin proje takımı tarafından elektrikli gezi aracı "Baykoca" için ilk kaynak yapıldı.

İnegöl Belediyesinin proje takımı tarafından elektrikli gezi aracı "Baykoca" için ilk kaynak yapıldı.

İnegöl Belediyesinin gençlerden oluşan 10 kişilik gönüllü proje takımının ilk çalışması, elektrikli gezi aracı oldu.

Baykoca'nın yapımı kapsamında aracın kaportası, elektrik ve diğer aksamlarına ilişkin çalışmalar sürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yeniceköy Mahallesi DOSTUM Merkezi'nde bulunan atölyede devam eden elektrikli gezi aracı yapımını yerinde inceledi.

Gönüllü olarak emek harcayan proje takımına ve belediye personeline teşekkür eden Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Baykoca aracımızın ilk kaynağı yapıldı. Hayırlı olsun. Aslında farkına varamadığımız şey, burada çalışan, emek harcayan siz genç kardeşlerimiz gibi insan kaynağımızın varlığı. Bence çok kıymetli. Sizler gibi gençlerimiz var. İmkan ve fırsatlar verildiğinde çok güzel çalışmalar ortaya çıkacağına inanıyorum. Genç bir nüfusa sahibiz. Gençlikte gayret, heyecan, azim her şey var. İnşallah birlikte çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Daire müdürlerimiz de bu konuda çok gayretli, istekli ve heyecanlı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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