İnegöl Belediyesi öğrenciler için kamyonla kar getirdi

16.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:17

İnegöl'de bu yıl kış mevsimi kar yağışsız geçti. Yüksek kesimlerde kar yağsa da, merkezde kar görülemedi. Bu durum en çok öğrencileri üzdü. Yarın sömestr tatiline girecek olan öğrenciler güneşli günlerin geri gelmesiyle kar görememenin üzüntüsünü yaşarken, İshakpaşa Okulu idarecileri bu durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Öğrencilerin kar talebine kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Alper Taban, bugün düzenlenen etkinlikte 3 kamyon kar getirterek öğrencileri okullarının bahçesinde karla buluşturdu.

GÜNEŞİN ALTINDA KAR KEYFİ

İnegöl Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şehrin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerden ¬3 kamyon kar getirerek okulun bahçesine döktü. Tüm kış kar yağmasını bekleyen öğrenciler, okul bahçesindeki bu tabloyu görünce koşarak dersten çıkıp kartopu oynamaya geldiler. Yüzlerce öğrenci güneşli havada karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da katıldı. Öğrencilerin bu mutluluğuna ortak olan Kocaağa, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada böyle güneşli bir havada hemen arkamızda kar manzarası görüyorsunuz. İshakpaşa okulumuzun çok değerli yöneticileri ve öğretmenlerin bizden bir talebi oldu. Çocukların karne heyecanı yaşadığı bu günlerde kar istekleri oldu. Biz de fen işleri ekiplerimizi yönlendirerek kırsal kesimlerden kar kütlelerinden okulumuzun bahçesine bir miktar getirdik. İnanın çocukların bu mutluluğunu görünce biz de en az onlar kadar mutlu olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Böyle güzel bir havada çocuklarımız karın içerisinde mutlu şekilde oynuyorlar. Yaklaşan sömestr tatilinin de öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: Bültenler