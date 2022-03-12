İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi - Haberler

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İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi Kar yağışının başlamasıyla birlikte merkez kırsal fark etmeksizin kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmasını aralıksız sürdüren İnegöl Belediyesi, gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele çalışmalarına devam etti.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi

BURSA - Kar yağışının başlamasıyla birlikte merkez kırsal fark etmeksizin kar küreme ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmasını aralıksız sürdüren İnegöl Belediyesi, gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Karla mücadele konusunda deneyimli olan İnegöl Belediyesi, araç ve ekipleriyle gece boyunca İnegöl sokaklarında çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahada uygulamaya geçti. Vatandaşların yağıştan etkilenmemesi adına ekipler sabah saatlerine kadar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Merkez mahallelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalar devam ederken, kırsalda ise açılan köy yolları yağışın devam etmesi nedeniyle yeniden kapanıyor. Bu nedenle ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye dev am ediyor. Bazı köylerin yolları 2-3 defa kapanıp açılırken, şuanda kapalı köy yolu ise bulunmuyor.

İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi

İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi

İnegöl Belediyesi'nin kar mesaisi

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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