İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
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İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin Marmara depremi etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türkiye'de ilk olan "Enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı" gerçeği aratmadı.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin Marmara depremi etkinlikleri kapsamında düzenlediği Türkiye'de ilk olan "Enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı" gerçeği aratmadı. Yeniceköy Mahallesi'ndeki Belediyeye ait ömrünü tamamlamış depreme dayanıksız 4 katlı binanın yıkımı ve ardından yapılan kurtarma operasyonu nefes kesti. İnegöl Belediyesinin gönüllü 80 kişiden oluşan İNDAK ekibi, yıkılan binanın altında kalan canlı mankenleri kıllarına bile zarar gelmeden kurtardılar.

Yapılan eğitimlerle profesyonel hale gelen İNDAK ekibi, yıkımın ardından arama konusunda eğitimli olan köpekle enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti yapıldı. Enkaz altındaki 2 canlı mankeni kurtarmak için zamanla yarışan ekiplerin titiz çalışması büyük beğeni topladı. Dikkatli şekilde enkaz altından kurtarılan mankenleri gören vatandaşlar, ekipleri ayakta alkışladılar.

Tatbikata İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve davetliler katıldı.

Konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "1999 yılında Marmara depremini yaşadık. Deprem sonucu pek çok vatandaşımızı kaybettik. Afetlerle ne kadar yüzleşebilirsek, ne kadar eksiklerimizi giderebilirsek, ne kadar vatandaşlarımızın bu konudaki bilincini, eğitimini, farkındalığını artırırsak, o kadar mücadelede başarılı olmuş olacağız. Belediyemize ait depreme dayanıklı olmayan binamızın yıkımını yapacağız. Gönüllülerden oluşan İNDAK ekibinin gerçeğe özdeş kurtarmalarını görmüş olacağız. Afetin olabilmesine karşı her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise," Şu gerçeği kabul etmemiz lazım; dünya da son yıllarda yaşanan doğal afetler, hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazı afetlerden kaçınmak bizim elimizde değil. Depremi durduracak bir gücümüz yok. Depreme karşı alınacak tedbirler almak, depreme dayanıklı yapılar yapmak bizim elimizde. Bu tür olaylara toplum olarak hazırlıklı olmalıyız." dedi. - BURSA

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İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
İnegöl Belediyesi'nin enkaz ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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