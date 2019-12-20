İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı
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İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı

İnegöl Belediyesi, fen ve temizlik işleri ile park, bahçelerde kullanılacak kamyonetler, karla mücadele araçları, arazi tipi araçlar ve binek araçları bünyesine kattı.

20.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:10
İnegöl Belediyesi'ne yeni araçlar kazandırıldı

, fen ve temizlik işleri ile park, bahçelerde kullanılacak kamyonetler, karla mücadele araçları, arazi tipi araçlar ve binek araçları bünyesine kattı.

Belediye Başkanı , nikah dairesi önünde düzenlenen araç anahtar teslim töreninde, 29 aracı İnegöl Belediyesi'ne kazandırdıklarını söyledi.

Vatandaşlara en güzel hizmeti ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Taban, "Bunun için de teknolojiyi, araç-gereç ve ekipmanı kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için filoyu güçlendirmek istedik." dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı törende, 7 milyon 200 bin lira maliyetle araçların İnegöl Belediyesi'ne kazandırılmasında emeği bulunan firma temsilcilerine plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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