İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği

İnegöl Belediyesi, çıkan orman yangınları sonucu büyük kayıp ve dramın yaşandığı Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 20 tonluk tanker ve personel gönderdi.

İnegöl Belediyesi, çıkan orman yangınları sonucu büyük kayıp ve dramın yaşandığı Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 20 tonluk tanker ve personel gönderdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı bir çalışma sürerken, başta Manavgat olmak üzere yangın bölgelerine takviye destek ve yardım amaçlı malzeme destekleri de sürüyor. İnegöl Belediyesi de bu kapsamda elini taşın altına sokarak Manavgat bölgesinde sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına destek olmak adına 20 tonluk su tankeri ve 2 personeli bölgeye sevk etti. Bugün öğlen saatlerinde yola çıkan tankerin kısa sürede Manavgat'a ulaşarak çalışmalara katılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, orman yangınlarının büyük kayıp ve üzüntüye sebep olduğuna dikkat çekti. Her vatandaşın milli bir servet olan ve maddi karşılıklarla yerine gelemeyecek değerlerimiz ormanlardan sorumlu olduğunu kaydeden Taban, "Yangınlar ilk başladığı andan itibaren bölgeyle irtibat halindeyiz. Yanan sadece ormanlar değil, her duyarlı vatandaşın yüreği yanıyor. İnşallah ülkemizde ve tüm dünyada bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız temennisi ile başta yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bugün 20 tonluk bir tanker ve 2 personelimizi çalışmalara destek olmak adına Manavgat bölgesine sevk ettik. Bu acı hepimizin yüreğini yakıyor. İnşallah en kısa sürede son bulmasını temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gayret ve desteği sunmaya hazırız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı