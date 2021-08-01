İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği

İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, çıkan orman yangınları sonucu büyük kayıp ve dramın yaşandığı Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 20 tonluk tanker ve personel gönderdi.

İnegöl Belediyesi, çıkan orman yangınları sonucu büyük kayıp ve dramın yaşandığı Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 20 tonluk tanker ve personel gönderdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı bir çalışma sürerken, başta Manavgat olmak üzere yangın bölgelerine takviye destek ve yardım amaçlı malzeme destekleri de sürüyor. İnegöl Belediyesi de bu kapsamda elini taşın altına sokarak Manavgat bölgesinde sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına destek olmak adına 20 tonluk su tankeri ve 2 personeli bölgeye sevk etti. Bugün öğlen saatlerinde yola çıkan tankerin kısa sürede Manavgat'a ulaşarak çalışmalara katılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, orman yangınlarının büyük kayıp ve üzüntüye sebep olduğuna dikkat çekti. Her vatandaşın milli bir servet olan ve maddi karşılıklarla yerine gelemeyecek değerlerimiz ormanlardan sorumlu olduğunu kaydeden Taban, "Yangınlar ilk başladığı andan itibaren bölgeyle irtibat halindeyiz. Yanan sadece ormanlar değil, her duyarlı vatandaşın yüreği yanıyor. İnşallah ülkemizde ve tüm dünyada bir daha böyle olaylarla karşılaşmayız temennisi ile başta yangın bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bugün 20 tonluk bir tanker ve 2 personelimizi çalışmalara destek olmak adına Manavgat bölgesine sevk ettik. Bu acı hepimizin yüreğini yakıyor. İnşallah en kısa sürede son bulmasını temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gayret ve desteği sunmaya hazırız" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği
İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Son dakika gündem: Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Haydar Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Burak Elmas Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnegöl Belediyesi'nden yangın bölgesine araç desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 16:20:47. #1.16#

title