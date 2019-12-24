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İnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımı

Karla mücadele araçları, fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerinde kullanılacak kamyonetler ile arazi tipi araçlar ve binek araçların bulunduğu filo, 7 milyon 200 bin TL bedelle İnegöl Belediyesi bünyesine katıldı.

24.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:38
İnegöl Belediyesi’nden 7 milyonluk araç yatırımı

Karla mücadele araçları, fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerinde kullanılacak kamyonetler ile arazi tipi araçlar ve binek araçların bulunduğu filo, 7 milyon 200 bin TL bedelle bünyesine katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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