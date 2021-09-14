İnegöl Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Bültenler - Haberler | Güncel
İnegöl Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 71 okulda ihtiyaç sahibi 1500 öğrenciye dağıtılmak üzere kırtasiye malzemelerini hazırladı.

Kırtasiye yardımlarının okullara dağıtımı başladı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte İnegöl Belediyesi de her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımlarını ulaştırıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü 71 okulda 750 ilk ve 750 ortaokul olmak üzere 1500 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi de öğrencilere içerisinde; okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırlanan kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başladı.

Kırtasiye yardımlarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak; "Pandemi sonrası evlatlarımız yeniden okullarına kavuştu. Uzun bir aranın ardından okulların bahçelerinin yeniden cıvıl cıvıl olduğunu görmek bizlere de umut oldu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İhtiyaçlar noktasında da bizde karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istedik öğrencilerimize. Tabi bunları yaparken de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın belirlediği öğrencilere ulaştırılması noktasında idarecilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl 1500 öğrencimize kırtasiye dağıtımı başladı. 750 ilköğretim, 750 ortaöğretim öğrencimize en kısa sürede kırtasiye malzemeleri ulaştırılmış olacak. Toplamda 71 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu yardımlar teslim edilecek" dedi.

Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim görüldüğü için kırtasiye yardımlarının yapılmadığını hatırlatan Başkan Taban, üniversite öğrencileri için eğitim yardımı başvurularının da önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağını ifade etti. Başkan Taban, "4 yıllık ve üzeri bölümler için üniversite yardımlarıyla ilgili kayıtları alınacak. Bu yardımla ilgili de Ek Hizmet Binamızın zemin katında bulunan Umuteli Sosyal Yardım İşleri ile irtibata geçilerek bilgi alınabilir" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Okan Buruk Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnegöl Belediyesi'nden 1500 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 12:11:07. #1.12#