İnegöl Belediyesi'nde Kadro Sevinci

İnegöl Belediyesi'nde taşeron işçiler kadroya geçti.

Belediye Başkanı Alper Taban, 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçişleri tamamlanan belediye personeliyle buluştu. Yeni sürecin hayırlı olmasını dileyen Taban, "Artık, taşeron diye benim de söylerken imtina ettiğim, rahatsız olduğum bir ifade olmayacak. Artık bundan sonra kadrolu çalışanlarımızsınız" dedi.

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ülke genelinde bütün taşeron çalışanların kadroya geçiş sürecinin 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandığını söyleyen Taban, İnegöl Belediyesi'nde de 510 personelin kadroya geçtiğini bildirdi. Taban, 19 personelle ilgili de güvenlik incelemesinin sürdüğü, birkaç gün zarfında olumsuz bir netice çıkmaması durumunda toplam 529 kişinin kadroya geçişlerinin tamamlanacağını ifade etti.

Taban, "Çalışma sistemimizle ilgili bir takım değişiklikler oluyor. Sizler de muhakkak takip ediyorsunuzdur. Burada birden fazla gayeye ulaşalım diye sizlerle bir araya gelmek istedik. Samimi bir toplantı olmasını arzu ettim. Hem geldiğimiz süreçle ilgili sizleri bilgilendirelim, özellikle taşeron dediğimiz kadrolarla ilgili dönüşümden bahsedelim, ardından da aklımızdan geçenleri, hedeflerimizi ve sizlerden beklediklerimizi paylaşalım istedik" dedi. - BURSA