İnegöl Belediyesi'nde 64 yeni personel göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnegöl Belediyesi'nde 64 yeni personel göreve başladı

Bültenler - Haberler | Güncel
İnegöl Belediyesi'nde 64 yeni personel göreve başladı

İnegöl Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak adına 11 ayrı müdürlükte görev yapacak 64 yeni personel alımı yaptı.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Yeni personeller için göreve başlamadan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Oryantasyon Amaçlı Eğitim Programı düzenlendi.

İnegöl Belediyesi'nde 2021 yılı içinde kuruma 11 ayrı birimde görev yapmak üzere toplam 64 yeni personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kuruma yeni katılan personele yönelik eğitim programı düzenlendi. İnegöl Belediyesi bünyesinde yeni göreve başlayan 64 kişinin katıldığı 'Oryantasyon Amaçlı Eğitim Programı' Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan, yeni katılan personele kurumun vizyonu, misyonu ve temel değerleri, belediyenin teşkilat yapısı, kurum kültürü ve personelden beklentiler konuları hakkında genel bilgiler verdi. İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri Müdürü Yusuf Başaran ise personele iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ilgili müdürlükler tarafından yeni alınan personellere ayrıntılı bir şekilde mesleki ve teknik oryantasyon eğitim süreci başlatılacağı belirtilerek, bu sürecin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün takibinde olacağı dile getirildi.

Yapılan eğitim tamamlandıktan sonra yeni alınan personeller Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 9, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 2, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 1, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 2, Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne 1, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 1, Hukuk İşleri Müdürlüğüne 1, Bilgi İşlem Müdürlüğüne 3, Fen İşleri Müdürlüğüne 18, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 1, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 25 kişinin görevlendirmesi yapıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Serenay Sarıkaya Cansu Dere İrem Derici Oğuzhan Koç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İnegöl Belediyesi'nde 64 yeni personel göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:55:42. #1.17#