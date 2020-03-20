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İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı

İnegöl Belediyesi, son dönemde çok fazla ihtiyaç duyulan maskeyi kendisi üretmeye başladı.

20.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:33
İnegöl Belediyesi maske üretimine başladı

İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine Küçükçalık firmasının temin ettiği malzemelerle İNESMEK usta öğreticileri 5 bin maske üretti. Bu maskelerle hastanenin ihtiyacı karşılanmış oldu.

Koronavirüs salgını sonrası maske bulmak güç bir hal alırken, şehirde yaşanan maske talebine cevap verebilmek adına İnegöl Belediyesi kurs merkezlerini adeta bir atölyeye çevirerek maske üretimine başladı. İnegöl Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine Küçükçalık firmasının temin ettiği malzemelerle, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) usta öğreticileri maske üretimi için düğmeye bastı.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İNESMEK kursları durdurulmuştu. Bu süreçte usta öğreticiler kurs atölyelerinde maske üretimine başladı. Bugüne kadar 5 bin maske yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine teslim edildi. Büyük bir dayanışma örneği olan maske üretimi devam ederken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün maske atölyesini ziyaret etti. Fedakarlık yaparak maske üretimine katkı veren usta öğreticilere teşekkürlerini iletti.

HAZIRLANAN MASKELER DEVLET HASTANESİNE GÖNDERİLİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Taban, "İnegöl Belediyemizin meslek edindirme kurslarının icra edildiği binamızdayız. Beşinci Mevsim binasının İNESMEK bölümündeyiz. Burada kıymetli usta öğreticilerimiz başta Devlet Hastanemiz ve farklı kurumların tek kullanımlık maske talebi üzerine bir çalışma başlattı. Başhekimimizden gelen talep üzerine biz de bu sürece nasıl katkı veririz düşüncesiyle gerekli görüşmeleri yaptık. Tabi biliyorsunuz belirli izinler kullandırıyoruz çok kalabalık ortamlarda bir arada olmayalım, bu süreci çok dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirelim istiyoruz. Hocalarımız da biz böyle bir iş yapmak istiyoruz dediğimizde öncelikli işleri bu olmamasına rağmen kendi aralarında hemen iş bölümü gerçekleştirip çalışmaya başladılar. Malzeme teminini Küçükçalık firmamız yaptı kendilerine de buradan teşekkür ediyorum. Burada kesimi, dikimi, hazırlanmasıyla tek kullanımlık maskeyi hazırlıyorlar. Hazırlanan maskeler Devlet Hastanemize gönderiliyor" dedi.

"PANİK YAPMIYORUZ, TEDBİRİ DE ELDEN BIRAKMIYORUZ"

Maske üretiminin süreceğini de ifade eden Taban, "Belediye birimlerimizde, farklı toplu yaşam alanlarında, hizmeti sürdüren bazı meslek gruplarımızdan gelen talepler var. Onların da kullanabilmesi adına maske üretimine devam edeceğiz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Her vatandaşımız bizim için kıymetli. İnşallah ülkemizde de başka vakalar yaşamayalım. Panik yapmıyoruz lakin tedbiri de elden bırakmıyoruz. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu çağrıyı vatandaşımıza da iletmiş olalım. Lütfen çok zaruri olmadıkça evimizden çıkmayalım. Bu çok uzun sürmeyecektir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız bizlere her şey normale döndü dediğinde yeniden gündelik yaşamımıza döneceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler

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