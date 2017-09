İnegöl Belediyesi Logosunu Arıyor

Başkan Alinur Aktaş'ın makamında düzenlenen basın toplantısında yarışmanın seçici kurul üyesi ve süreç danışmanı Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Başkanı Gültekin Erdal da hazır bulundu.

Basın toplantısında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş; "Her geçen yıl çehresini değiştiren, teknolojiye yön veren ve dünya çapında markalara rehberlik eden bir belediye olarak, "İnegöl Gelişiyor, Logosu Değişiyor" sloganıyla gerçekleştireceğimiz Logo Tasarım Yarışmasının duyurusunu yapmak üzere bugün sizlerin karşınızdayız. Biliyorsunuz görsel kimlik bir markayı var eden, zihinde algılanmasını ve yer etmesini sağlayan en önemli unsurdur. Halk arasında da yaygınca söylendiği gibi "tüm algılar gözle başlar" ifadesi özellikle marka, tanınırlık ve kurum kimliği açışından çok önemli ve doğru bir ifadedir. Bu kapsamda İnegöl'ün sadece ürettikleri ile değil resim, fotoğraf veya logo olarak da markalaşması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl Uludağ Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu başta olmak üzere farklı alanları içine alan çalıştaylar ve turizm konulu programlarda öne çıkan konulardan biri de İnegöl Belediyesi'nin yeni bir logoya ihtiyacının olduğu konusuydu" dedi.

Konuşmasında İnegöl'ün marka değerlerine değinen Aktaş; "İnegöl'ün ürettiği Köfte, Mobilya, Tarım Ürünleri ve Oylat gibi değerleri ile hatta son bir yıldır ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu olan Turizm ve içerisinde barındırdığı doğa turizmi İnegöl'ü ileriye taşıyacak ve şehrin gücüne güç katacak bir marka ve önemli bir değer olarak karşımızda duruyor. İnegöl olarak Markaları ile geleceğe yön veren bir şehir hüviyetine sahibiz. İletişim unsurları olarak mevcut logomuzla ilgili yaptığımız araştırmalarda hâlihazırdaki İnegöl Belediyesi logosunun mobilya, köfte, oylat, tarım özellikle Ayçekirdeği ve çilek ile turizm konularında markalarıyla yükselirken kurumsal kimlik yapısıyla bu büyümeye ve gelişime ayak uydurması yönünde bizlere tavsiye niteliğinde çözüm önerileri sunuldu. Bu anlayışla daha modern, kolay anlaşılır, renk ve görsel olarak akılda kalıcı ve görüldüğünde İnegöl algısını oluşturabilecek bir logo-görsel dolayısıyla yeni bir kurumsal kimlik olgusunu oluşturmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Markaları ile geleceğe emin adımlarla koşan İnegöl'ün görsel olarak da bu gelişime ve trende ayak uydurması adına yeni bir kurumsal kimliğe kavuşması hedefiyle bu logo yarışmasını gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Başkan Alinur Aktaş; "Gelenekten beslenerek, tarihi zenginliklerini, birikimini ve manevi iklimini, bugünün değerleri ile geleceğe taşıyan kurumumuzun, Osmanlının kuruluşuna tanıklık ettiği manevi sorumluluğun da bilincinde olarak sürekli yenilenen, hem kültürel hem de tarihi değerlerini de kapsayan çağdaş çizgilerle yüksek yaşam standartlarına sahip, örnek bir şehir olma yolunda Türkiye'nin yükselen değeri olan İnegöl'ümüzün bu özelliklerini tam anlamıyla yansıtacak Belediye logosu hüviyetiyle özgün bir logo/amblem tasarlanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Yeni bir logo çalışması yaparken bir taraftan Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Gültekin Erdal hocamızdan destek alırken, diğer taraftan da ilçe halkımızın görüş ve önerilerini almak ve İnegöllü hemşerilerimizin de bu çalışmaya ortak olmasını hedefliyoruz" dedi.

İNEGÖL GELİŞİYOR, LOGOSU DEĞİŞİYOR

"İşte buradan hareketle "İnegöl Gelişiyor, Logosu Değişiyor" sloganıyla Logo Tasarım Yarışmasına bugün itibariyle start veriyoruz" diyen Aktaş logoda aradıkları detaylar hakkında bilgi verdi: "Şehrimize yeni bir vizyon katacak, şehrimizin bilinirliğine farklı bir boyut kazandıracak bu yarışma ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır. İnegöl, sadece bir sanayi kenti değil, tarihi ve kültürel yapısı, doğal güzellikleri, müzeleri ve geleneksel kültüre verdiği önem ve modern çevre düzenlemeleriyle turizm kenti. Bu kadar zenginliği barındıran bir şehir olarak yeni logodan tabi ki beklentilerimiz çok büyük".

"Logo da öncelikli olarak Markalarıyla İnegöl, dikkate alınmalı. Özellikle Mobilya, köfte, Ayçekirdeği, Oylat Kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle Turizm olmazsa olmaz değerlerimizdendir. Bunun yanında merak uyandıran kent olarak İnegöl, dikkate alınmalı. Çevre düzenlemeleri, parkları, ülke genelinde ün yapmış mobilya AVM'leri, modern kent yapısı ve mütevazi gündelik yaşantısı ile bir ürün özelliği gösteren İnegöl…. Turizm kenti olarak İnegöl, dikkate alınmalı. İnegöl'ün mobilya fuarı, kent müzesi ile mobilya müzesi, Oylat Kaplıcaları, Oylat Mağarası ve Şelalesi, vadisi ve ormanları, Fevziye Kanyonu, verimli ovası, İshak paşa Camisi ve tarihi köyleriyle bir turizm kenti hüviyetine sahibiz. Kurumsal yapı olarakta İnegöl Belediyesi, dikkate alınmalı. Marka olarak kent, logo olarak görücüye çıktığında, kentin gerçek temsilcisi belediyeyi temsil etmektedir. Bu nedenle logoya İnegöl Belediyesi'nin izleri yansıtılmalıdır."

TÜM ŞEHRİ KUCAKLAYAN BİR LOGO HEDEFİ

"İnegöl her zaman birbirine kenetlenmenin, farklı kültürlerin aynı havayı teneffüs ederken bu farklılıklardan beslenen ve zenginleşen bir şehir olarak dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği en güzel şekilde sergilemenin mutluluğunu yaşıyor. İşte yeni logomuzda tüm şehri kucaklayacak bu unsurları görmek en büyük temennimizdir."

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlenen logo tasarım yarışmasının içeriğini ve teknik detaylarını şöyle sıraladı;

- Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derecedeki yakınları dışında ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılar ile halkımıza açıktır.

- Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalı, İnegöl kentinin ve İnegöl Belediyesi'nin kurumsal yapısına katkıda bulunmalıdır.

- Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur.

- Tasarımda "İnegöl Belediyesi" ve kuruluş tarihi olan "1870" mutlaka kullanılmalıdır.

- Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında herhangi bir grafik tasarım programı ile (Adobe İllüstratör, Photoshop, CorelDraw veya Frehand) çizilmelidir. Elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımlar kabul edilemez.

- Tasarımların 300 dpi çözünürlükte, yüksek gramajlı A4 boyutunda, PDF dosya formatında çıktısı alınmalı, CD veya DVD'ye vektörel hali ile PDF formatı kaydedilmelidir.

- Her katılımcı en fazla üç farklı tasarımla yarışmaya katılabilir. Tasarımların her birine ayrı ayrı rumuz belirlenerek logo çıktılarının arkasına yazılmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır.

- Tasarımcılar, her bir tasarımları için kısa cümleler ile logolarında neler anlattıklarını yazacaklardır.

- Katılımcılar, her bir tasarım için "Katılım Formu"nu eksiksiz doldurmalı ve imzalamaldır.A4 boyutlu logo çıktılarını, her bir logo için imzalı katılım formlarını, logo açıklamalarının olduğu A4 word dosyası çıktısını ve bir CD kopyasını aynı zarfa koyarak, 08 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi No:1 İnegöl/BURSA) adresine elden veya posta ile göndermelidir.

Logonun belirlenmesinde değerli bir ekipten destek aldıklarını belirten Aktaş, şehrimiz ve kurumumuz adına bu özel ve anlamlı yarışmamızda bizlere katkı verecek değerli seçici kurulumuz ve üyelerini de sizlere takdim etmek istiyorum diyerek isimleri aktardı: "Alinur AKTAŞ - İnegöl Belediye Başkanı, Haydar CERRAH - Kent Konseyi Başkanı, Gültekin ERDAL - Uludağ Ünv. Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Başkanı, Mustafa ŞENTÜRK - İTSO Genel Sekreteri, Ahmet BAYHAN - İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Ahmet ALKAN - H.Sevim Yıldız 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni, Vedat BAYKAY - Serbest Grafiker."

BİRİNCİYE 15 BİN TL ÖDÜL

Konuşmasında yapılan başvurular arasından 6 çalışmanın finale kalacağını aktaran Başkan Aktaş logo tasarım yarışmasında birincilik ödülünün 15 bin TL, ikincilik ödülü 5 bin TL, üçüncülük ödülünün 2 bin 500 TL olacağını ayrıca her biri bin TL olmak üzere üç mansiyon ödülü verileceğini belirtti.

Yarışmanın detayları ve başvuru formuna Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve www.inegol.bel.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlatan Aktaş konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Şunu da söylemek isterim ki dereceye giren ilk 6 tasarımın(mansiyonlar dahil) telif ve yayın hakları İnegöl Belediyesine ait olacak ve bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar İnegöl Belediyesi tarafından her türlü görsel- yazılı iletişimde kullanılabilecektir. Ayrıca seçici kurul değerlendirme sonuçlarına göre layık görülen eserlerden e-katalog yapılacak, ISSBN alınarak İnegöl Belediyesi resmi web sitesinden yayınlanacaktır".

"Son olarak logo tasarım yarışmasının şehrimize ve kurumumuza hayırlı sonuçlar getirmesi temennisi ile konuya duyarlı vatandaşlarımızı logo yarışmasına katılımlarını bekliyorum."