İnegöl Belediyesi kurban bayramına hazır Belediye Başkanı Alper Taban, kurban bayramına sayılı günler kala İnegöl Belediyesi'nin bayram hazırlıklarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaldırım işgalleri, kurban atık toplama ekibi ve semt pazarlarına kadar alınan tüm kararlar hakkında bilgi veren Taban, İnegöl Belediyesi'nin bütün birimleriyle bayrama hazır olduğunun mesajını verdi.

Kurban bayramına kısa bir süre kalırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün İnegöl Belediyesi'nin bayram hazırlıklarına ilişkin alınan kararlar ve uygulanacak tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrama ilişkin alınan kararlar hakkında bilgiler veren Taban, "İnegöl Belediyesi olarak tüm birimlerimizle bayrama hazırız" dedi.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Açıklamasına Hakkari'de şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Taban, "Dün Hakkari'de 2 şehidimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAYRAMLAR, HASRETLE BEKLEDİĞİMİZ GÜNLER

Kurban bayramına kısa bir süre kaldığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: "Bayramlar bizim kucaklaştığımız, bir ve beraber olduğumuz, özlemleri giderdiğimiz, sılayı rahimler yaptığımız ve paylaşmanın had safhaya çıktığı günler. Hasretle beklediğimiz, bizim önemli ve özellikli değerlerimiz bayramlar. Öncelikle rabbim bizleri kurban bayramına eriştirsin diyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dolayı ramazan bayramını evimizde geçirmiştik. Ancak yeni normal süreciyle birlikte kurban bayramını sahada geçirmeyi ön görüyoruz. Yeni bir karar açıklanmadığı sürece bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Ancak gelişmeler neticesinde vakalar artış olursa bu kararlar revize edilebilir. Biz de kurum olarak her bayram öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Bugün de bunun için bir aradayız."

BU YIL DA KURBAN ÇUKURU YERİNE ATIK TOPLAMA EKİPLERİ SAHADA OLACAK

"Kurban bayramı telaşeli bir bayram. Önceki yıllarda ekiplerimiz kurban atık çukurları açıyorlardı. Ancak biz geçen yıl sadece kırsalda kurban çukurları açmıştık, merkezde bunun yerine atık toplama ekipleri kurduk. Kurban kesimlerinden sonra çıkan atıkların toplanmasıyla ilgili vatandaşlarımız bizleri aradılar biz de gidip atıkları aldık. Bu yıl da yine kurban çukurları açmayacağız. Çünkü bu kurban atık çukurları da zaman içerisinde farklı sıkıntılar oluşturuyor. Bunun yerine 17 ayrı ekiple sahadan atıkları toplayacağız. Vatandaşımız 153'ü aradığı takdirde biz gidip atıkları düzenli şekilde alacağız. Geçtiğimiz yıl çok büyük sorunlar olmadığını gördük ve bu yıl ekip sayısını da arttırarak merkezde kurban atıklarını düzenli şekilde toplayacağız."

HAYVAN PAZARINDA ÖNLEMLER ALINDI

"Kurban bayramı öncesi arkadaşlarımız hayvan pazarında da yine eksikleri gidermek adına bazı adımlar atmışlardı. Bayrama kadar olan süre ve bayram sürecinde gerekli kontroller ile hijyenin sağlanmasıyla ilgili konuları arkadaşlarımız kontrol altında tutacaklar. Yine oralara giriş çıkışlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması önemli. Bunu da arkadaşlarımız planladılar. Kesim de yapılabilecek geçen yıl olduğu gibi."

SOKAKLARDA KURBAN KESİLMESİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

"Kesim yerleriyle ilgili bilgi vermek gerekirse; Alanyurt, Mesudiye, Pazartesi, Cumartesi, Akhisar pazarlarımızda kesimler gerçekleşebilecek. Yine Fatih Mahallesi ve Afet Blokları bölgesinde de geçmişte olduğu gibi kesimler yapılabilecek. Ancak sokakta gelişigüzel kesimler olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili tespitlerde cezai işlemle karşılaşılabilir. Bunun yerine vatandaşımız tabi ki kendi bahçesinde gerekli önlemleri alarak kesim yapıyordu. Bunun haricinde ekstra bir yerde bir kesim talebi varsa, bunlar da mutlaka gerekli izinler alınarak yapılması daha doğru olacaktır."

BAYRAM GÜNLERİNDE SEMT PAZARLARI KURULMAYACAK

"Ulaşım hizmetlerimizle ilgili yeterli sayıda sefer hizmetin verilmesi konusunda İNULAŞ ve Büyükşehir Belediyemiz ile irtibatı sağlıyoruz. Nöbetçi fırınlarımız noktasında 153 hatlarımız ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurularımız yapılıyor olacak. Semt pazarlarımızla ilgili bayramın 1, 2, 3 ve 4'üncü günlerine tekabül eden Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi pazarlarımız kurulmuyor. Ancak diğer semt pazarlarımız gününde devam edecek."

DENETİMLER DEVAM EDECEK

"Bayram öncesi ve bayram süresince denetimlerimiz 24 saat esaslı devam ediyor olacak. Burada icapçı olarak çalışması gereken tüm birimlerimiz; temizlik, fen işleri, zabıta gibi tüm arkadaşlarımızın nöbet yerleri planlanmış durumda. Burada genel işleyişle ilgili zabıtamız bilhassa çarşı ve Pazar yerlerinin denetimi, ticaretin döndüğü alanlarda salgın sürecinde kurallara uyulması noktasında çalışmalarını sürdürecek."

KALDIRIM İŞGALİ SERBESTİSİ OLMAYACAK

"Her bayramda esnaflarımıza kaldırım işgalleriyle ilgili gösterdiğimiz bir esneklik vardı. Bu pozitif yaklaşımı gösteriyorduk ancak en son ramazan bayramında pandemi nedeniyle serbestliği sağlayamamıştık. Yine kurban bayramında da bu serbestliği getiremiyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde kaldırımlar üzerinde satış yapılması uygun görülmedi. Şunu unutmamak lazım, biz hayatı kontrollü şekilde yaşamak adına tedbirli bir şekilde hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Bunu göz ardı etmeyelim. Çünkü tekrar evlerimizde kalabileceğimiz, sokağa çıkma yasaklarının geri geldiği bir sürece girmek kimseye avantaj sağlamayacaktır. Bu ekonomik anlamda çarkların dönmesini de engelleyici bir durum olacaktır. Bu vesileyle ben başta ilçe halkımızın, milletimizin bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi özledik. İnşallah bir an önce kurban bayramını hep birlikte icra etmek nasip olsun."

Kaynak: Bültenler