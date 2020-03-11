İnegöl Belediyesi Koronavirüsü Hakkında Seminer Düzenledi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İnegöl Belediyesi Koronavirüsü Hakkında Seminer Düzenledi - Haber
İnegöl Belediyesi, Koronavirüs, İdil, Güncel

İnegöl Belediyesi Koronavirüsü Hakkında Seminer Düzenledi

İnegöl Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Koronavirüs ile alakalı bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

11.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:47
İnegöl Belediyesi Koronavirüsü Hakkında Seminer Düzenledi

Alınması gereken tedbirlerle birlikte virüs hakkında bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.

İnegöl Belediyesi, koronavirüsü ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde bilgilendirme semineri düzenledi. Seminer öncesi yapılan duyurularla tüm ilçe halkının davet edildiği seminer, bugün 14.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

KORONAVİRÜSÜNDEN KORUNMANIN YOLLARI BASİT

Seminer öncesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enver Ünal, salonu dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Ülkemizde ilk koronavirüsü vakasının tespit edildiğini hatırlatan Ünal, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca dün gece bu gelişmeyi kamuoyu8 ile paylaştı. Hastamız, ailesi ve yakınları da hastalıkla ilgili gözlem altına alınmışlardır. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca virüsün görüldüğü ilk günden bu yana başarılı bir kriz yönetimi uygulamıştır. Kovit19 virüsünün tedavisi ve aşısı henüz bilinmemektedir. Ancak çalışmalar sürüyor. Ama kovist19 virüsünden korunmanın yolları çok basittir. Bunların en başında ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de cebimize bir cep kolonyası bulundurarak bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız" dedi.

KİŞİSEL OLARAK DA ALMAMIZ GEREKEN ÖNLEMLER VAR

Belediye Başkanı Yardımcısı Eşref Yiğit ise yaptığı selamlama konuşmasında "Koronavirüs ismi verilen bir hastalıkla dünya mücadele ediyor. Uzun süre başarılı şekilde ülkemiz bu virüsten korundu ancak dün gece yapılan açıklamalarla ilk vakanın görüldüğü ifade edildi. İnşallah ülkemiz en az hasarla bu süreci atlatacaktır. Çok değerli Bakanımız olayı 2 aydır başarılı şekilde yönetti. Ülkemiz ufak bir ülke de değil. 83 milyonluk bir ülke. Şuana kadar da bir vaka ile karşılaştık. Ticareti yüksek olan bir ülkeyiz. Her gün havaalanlarında yüzbinlerce kişinin seyahat ettiği bir ülke. Şükürler olsun kötü bir durum yok. Devletimiz de önlemlerini alıyor. Ama bizim de kişisel olarak hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu faydalı programa katılımınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Sema İdil, korona virüsü ile alakalı sunum üzerinde bilgilendirme yaptı. Dr. İdil, Covid-19 virüsünün sars-cov ve mers cov'unda içinde bulunduğu beta-koronavirüs ailesi içinde yer aldığını ifade ederek "Fatalite hızı sars salgınında %10 ve mers-cov'da %35-50 arasında iken şuan için eldeki veriler ile covid-19 virüsünün fatalite hızı %2 civarındadır" dedi.

65 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Dr. Sema İdil, 9 Mart 2020 tarihinde vaka sayısının 109 bin 498, ölümün ise 3 bin 810 olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "10 Mart 2020 tarihinde vaka sayısı 114 bin 456, ölüm sayısı da 4 bin 27'ye yükseldi. 11 Mart 2020 tarihinde ise vaka sayısı 119 bin 133, ölüm sayısı 4 bin 285 olarak açıklandı. Bugüne kadar iyileşen sayısı ise 65 bin 779" dedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

En çok karşılaşan verileri paylaşan Dr. Sema İdil şöyle devam etti: "En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni korona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür."

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR

"Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni koronavirüsü enfeksiyonu içinde geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır."

14 GÜN KURALI

"El hijyenine önem verilmelidir. Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanılmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli en antiseptiği kullanılmalıdır. Yurtdışından gelen vatandaşların tebdir amaçlı evlerinde 14 gün istirahate çekilmesi gerekiyor. Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirte ve bulgularınız olmasa bile 14 gün sürecinde evden çıkmamalısınız. Ziyaretçi kabul etmeyin, mümkünse ayrı bir odada kalın, odanızı sık sık havalandırın, evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın, mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın bu alanları kullanım sonrası temizleyin."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat Haber
Tekerlekli sandalyeyle geldi! Babasından Babacan'a tek cümlelik nasihat
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi...
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: İnegöl Belediyesi Koronavirüsü Hakkında Seminer Düzenledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:54:46. #1.14#