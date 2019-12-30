İnegöl Belediyesi, kedi sahiplenene yuva hediye edecek

30.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:16

İnegöl Belediyesi'ne teslim edilen yuvalar, barınaktan kedi sahiplenen kişilere hediye edilecek.

İnegöl Belediyesi, Net Akademi Eğitim Kurumları işbirliğinde yeni bir kampanya başlattı. Net Akademi Eğitim Kurumları, can dostlarımız olan kediler için 50 adet kedi evi yaptırarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine bağışladı. Kedi evlerinin barınaktan kedi sahiplenen kişilere hediye edileceği açıklandı.

MİNİK CAN DOSTLARI YENİ YUVALARINDA

Bugün İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde kedi evlerinin teslimi ile ilgili mini bir tören yapıldı. Programa Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, Net Akademi Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güler ile hayvan severler ve kedi sahiplenmek isteyen vatandaşlar katıldı. Kedi sahiplenen kişilerle ilk yuvalar hediye edilirken, minik can dostlarının mutluluğu ve yeni yuvalarındaki ilk anları soğuk kış gününde programa katılanların içini ısıttı.

50 ADET KEDİ EVİ TESLİM EDİLDİ

Yuvaların teslim töreninde bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün güzel bir işin altına imza atmak için toplandık. Biz yaratılan yaratandan ötürü seviyoruz. Canlılara merhamette insanlığımızın gereğidir. Bugün burada yapmış olduğumuz küçük küçük evleri, hayvanlarımızın daha güzel ortamlarda barınabilmeleri adına havanın da çok soğuk olduğu bir günde daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada inşallah hayvan sever ailelerimize bunları teslim etmiş olacağız. Huzurlarınızda öncelikle Net Akademi firmasına teşekkür ediyorum. Bunların yapılmasını sağlayan onlar. 50 adet bu evlerden yaptırıp belediyemize teslim ettiler. Bizler de bugün ilk etapta 15 tanesini hayvan severlerimize teslim etmiş olacağız. Bunlar Allah'ın yarattığı bir canlı. Dolayısıyla bunları sahiplenmemiz gerekiyor. Beraberinde onlar yardıma muhtaç olduğunda, hastalandıklarında, acıktıklarında bu gördüğünüz merkezde her türlü bakım ve ihtiyaçlarını ameliyatlarına kadar yapıyoruz. Ciddi bir operasyonel kabiliyete sahip bir merkezden bahsediyorum. Hatta civar şehirlerden dahi tedavi için hasta hayvanlar geliyor. İnşallah bu vesileyle biz bu farkındalığı da arttırmış olacağız" dedi.

Sahipsiz hayvanları başka başka noktalardan taşıyarak şehirlere bıraktıklarını dile getiren Başkan Taban, "Bu ciddi bir problem. Aslında her canlı kendi ikamet alanında yaşıyor olsa bu popülasyonda ciddi bir artış olmayacak. Biz tabi bölgemizdeki tüm hayvanları güzel bir şekilde rehabilite ederek, sahiplendirerek ve beraberinde merkezlerimizde bakımlarını yaparak en güzel şekilde doğaya bırakacağız. Ben hayvan dostu tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Can dostlarımıza ve hayvan severlerimize de yeni kedi evlerinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler