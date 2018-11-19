İnegöl Belediyesi, Kandil Dolayısıyla "Tebessüm Çadırları" Kurdu

İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla kentin 3 noktasında "Tebessüm Çadırları" kurdu.

İnegöl Belediyesi tarafından Mevlid Kandili münasebetiyle tebessümün önemine vurgu yapılması amacıyla ilçenin üç noktasında "Tebessüm Çadırı" kuruldu.

Heykel, alışveriş merkezi ve Sani Konukoğlu Camisi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz çay ikramları yapılıyor. Gülümseme panolarının da hazırlandığı tebessüm çadırlarında vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılıyor.

Tebessüm çadırlarında çocuklar için de İnegöl Belediyesi logolu gülen suratlar ve tebessümün önemini belirten özlü sözlerin yer aldığı balonlar dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Sani Konukoğlu Camisi önünde bulunan Tebessüm Çadırını ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen Taban, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Mevlit Kandili ama biz stantlar kurarak, vatandaşlarımızla buluşarak, çocuklarımıza balon ve şeker ikram ederek, vatandaşlarımıza çay ikram ederek bu haftayı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Taban, ortak yaşam kültür anlamında toplumda eksikliklerin bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak dönüp dolaştığımda şu manada hep eksiklikler olduğunu düşünüyorum. İslam'ı, Kur'an'ı, Peygamberimizi anlama noktasında gerçekten daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini bir Müslüman olarak ifade etmek istiyorum. Bugün de Peygamber Efendimizin doğumu vesilesiyle Mevlid Kandili vesilesiyle vatandaşlarımızı bilinçlendirelim istedik. Biliyorsunuz tebessüm sadakadır. Gülümsemeyi, Hadis-i Şeriflerimizi hatırlatalım istedik. Peygamberimizi analım, hatırlatalım ve gelecek nesillere aktaralım istedik. Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik."