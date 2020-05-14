İnegöl Belediyesi işitme engellilerine özel maske üretti İnegöl Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar için dudak okumaya elverişli maske üretti.

İnegöl Belediyesi, işitme engelli vatandaşlar için dudak okumaya elverişli maske üretti.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sonrası kullanılmaya başlayan maskelerden dolayı işitme engelli vatandaşların iletişim kurarken aksaklıklar yaşaması nedeniyle, İnegöl Belediyesi ön kısmı saydam malzemeden oluşan bir maske tasarladı.

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İNESMEK) atölyelerinde üretilen maskeler, işitme engelli bireylere dağıtılmaya başlandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçede ikamet eden Mücahit Çınar, Şennur Çınar ve oğulları Cahit Çınar ile Seyfi Süreyya Ayhan'ı evlerinde ziyaret ederek onlara bu maskelerden hediye etti.

Ziyaretlerde işitme engelli bireyler, kendileri için yapılan bu özel çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

İletişim kurarken işaret diliyle birlikte dudak okumanın da önemli olduğuna vurgu yapan engelli bireyler, İnegöl Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taban, şunları söyledi:

"Bugün işitme ve konuşma engelli iki ailemizi evlerinde ziyaret ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak biliyorsunuz salgınla beraber maske üretimi noktasında en başından beri süreci ön görerek vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Bu süreçte hem daha hızlı üretim yapabilmek hem vatandaşların ihtiyaç ve beklentisi olan maskeleri üretmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin adet maske üretimini gerçekleştirdik ve vatandaşlarımıza ulaştırdık."

Kaynak: AA