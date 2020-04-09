İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi - Haber
İnegöl Belediyesi, Bursa

İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi

İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi -Pazara gelenler dezenfekte tünelinden geçmek zorunda Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen iki adet hijyen tüneli ilk kez faaliyete başladı.

09.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:41
İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi

İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi

-Pazara gelenler dezenfekte tünelinden geçmek zorunda

BURSA - Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen iki adet hijyen tüneli ilk kez faaliyete başladı. Merpa Pazar yerine kurulan tüneller, ilk etapta Pazar yerlerinde hizmet verecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ediyor. Bir yandan hükümet nezdinde alınan önlemlerle vatandaşın sağlığı korunurken, bir yandan da yerel idareler farklı tedbirler alarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor.

Bu kapsamda korona virüsle mücadele sürecinde etkin bir rol oynayan İnegöl Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından imal edilen hijyen tünelleri, bugün faaliyete başladı. Uygulamanın ilk etapta pazar yerlerinde yapılacağı ifade edildi. Pazarın her iki girişinde vatandaşlar zabıta ve emniyet güçleri nezaretinde sosyal mesafeye dikkat edilerek hijyen tünelinden geçirilip o şekilde pazara alınan vatandaşlara, aynı zamanda maske dağıtımı da yapılıyor. Öte yandan, hijyen tünelinden pazara giren vatandaşların her birinin tek tek ateşleri de ölçülüyor.

Pazar yerlerinde uygulanacak

Tüm Pazar yerinde uygulanacak sistemin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte hijyen tüneli uygulamasını yerinde inceledi. Vatandaşların da görüş ve önerilerini soran Taban'a ilçe halkı uygulamadan dolayı ve gösterilen mücadeleden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

"Amacımız vatandaşı korumak"

Burada hijyen tüneli uygulamasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Perşembe pazarımızdayız. Bugün Fen İşleri Müdürlüğümüzün kendi atölyelerinde hazırladığı dezenfekte tünellerini yerinde görelim istedik. Tabi bu salgın sebebiyle hem yerelde belediye olarak hem de devletimizin sunduğu imkanlarla mücadele ediyoruz. Burada amacımız halk sağlığını koruyabilmek, vatandaşımızın bu salgından zarar görmeden, hayattaki konforunu da bozmadan koruyabilmek. Bu anlamda gerek şehrin muhtelif yerlerine dezenfekte alanları oluşturarak, gerek yoğun temizlik ve hijyen çalışmaları yaparak vatandaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirerek onların sağlık ve sıhhatini korumaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda özverili ve gayretli davranmasını istiyoruz. Çünkü hiçbir vatandaşımızın bu işten zarar görmesini istemiyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kendilerinin istekleri, talepleri olduğunda 24 saat boyunca 153 Çözüm Merkezimize ulaşabilirler" dedi.

"Bu süreci birlikte atlatacağız"

Hijyen tünellerinin Pazar yerlerinde kullanılacağını da kaydeden Taban, "Dezenfekte kabinlerimizi bugün Merpa Pazaryerimizin her iki girişine de yerleştirdik. Vatandaşlarımızın buraya girerken özellikle mikrop kırıcı dezenfekte ilaçlarıyla üzerlerinde de varsa bunların yok edilmesiyle ilgili süreç işliyor. Aynı zamanda ateşlerini de ölçüyoruz. Vatandaşlarımız da dikkatli olursa bu süreci el birliği ile en kısa zamanda hep birlikte aşmış olacağız. Lütfen herkes dikkatli olsun. Sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim" ifadelerinde bulundu.

İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi Haber
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haber
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haber
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haber
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi Haber
Yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu, yarı çıplak poz verdi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Tarlaya giden anne kızın hayatını kaybettiği kazaya dair görüntüler ortaya çıktı
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Sokağa çıkma yasağını delen iki kardeş, polis sirenini duyunca düşe kalka kaçtı
Sokağa çıkma yasağını delen iki kardeş, polis sirenini duyunca düşe kalka kaçtı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Namussuz' dediği asitli saldırganı affetti
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Simge Sağın Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Radamel Falcao Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: İnegöl Belediyesi, iki hijyen tünelini pazar yerlerinde hayata geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 19:34:08. #1.14#
title