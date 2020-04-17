İnegöl Belediyesi, günlük 15 bin maske üretip dağıtacak
Virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maskeleri İnesmek bünyesinde üretmeye başlayan İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacının artması ile birlikte üretim kapasitesini artırarak seri üretime geçti.
17.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:50
Virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maskeleri İnesmek bünyesinde üretmeye başlayan İnegöl Belediyesi, maske ihtiyacının artması ile birlikte üretim kapasitesini artırarak seri üretime geçti. Belediye, İnesmek bünyesinde günlük 15 bin maske üreterek dağıtacak.
Kaynak: Dunya.com