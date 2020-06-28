İnegöl Belediyesi "elektrikli gezi aracı" projesinde Ar-Ge sürecini tamamladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kullanılmak üzere elektrikli gezi aracı üretimi çalışması sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından kullanılmak üzere elektrikli gezi aracı üretimi çalışması sürüyor.

İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde kullanılması planlanan elektrikli gezi aracının Ar-Ge sürecini tamamladı.

4 farklı şekilde üretilmesi planlanan araca, Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın ismi verilecek.

Belediye bünyesinde makine ve elektrik mühendisleri tarafından yaklaşık 15 ay önce başlatıldığı, üretilecek aracın 8 kişi kapasiteli olacağı bildirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın prototipinin projelendirildiğini söyledi.

Üretime geçmeden önce hazırlıkların tamamlandığını aktaran Taban, şunları kaydetti:

"Bu araçla Doğa Sporları Turizm Merkezi bölgesinde yeni bir master planı geliştirmek istiyoruz. Bu alanda kullanmayı hedeflediğimiz bir araç. Farklı hizmet alanlarında kullanılması mümkün olabilir. Ortaya değer üretebileceksek diğer belediyelerle de paylaşmayı arzu ederiz. Benim gördüğüm kadarı ile diğer belediyelerin böyle bir çalışması yok. Arkadaşlarımız heyecanlı ortaya güzel bir gezi aracı çıkarmak istiyor. Hedeflerimize varabilirsek diğer belediyelere satmayı düşünüyoruz.

Bugün artık pek çok ülkelerde elektrikli araçların kullanıldığını görüyoruz. Bizim yerli otomobillerimiz de öyle. Hem çevreci oluşu hem bundan sonra bu araçların özellikle enerjiyi alabilmesi için istasyonların oluşması ile ilgili süreç yayılacak. En büyük unsur çevreci olması. Araçlar biraz daha hafiflemiş oluyor."

Kaynak: AA