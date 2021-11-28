İnegöl Belediyesi ekipleri lodos nedeniyle ağaçlardan kopan dalları topladı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle ağaçlardan kopan dallar belediye ekiplerince temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü lodostan kaynaklanan yıkıntı ve kırılan dalları topladı.

Yıkılan ağaç ve kırılan dallar nedeniyle aksaklık oluşmasına izin vermeyen ekipler, çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Ekiplerimiz sabah saatlerinden bu yana sahadalar. Lodos nedeniyle bazı bölgelerde ağaç yıkıntısı ve dalların kırıldığını tespit ettiler. Her birini titizlikle takip edip herhangi bir aksaklık oluşturmaması adına toplamaya devam ediyoruz. Bu gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız 153 hattımız üzerinden Çözüm Merkezimize ulaşarak bizlere bildirebilirler." ifadesini kullandı.