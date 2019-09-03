İnegöl Belediyesi "e-devlet"te Türkiye birincisi

03.09.2019 17:18

İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek bu alanda Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.



Son dönemde teknolojik değişim ve dönüşüm anlamında atağa kalkan İnegöl Belediyesi, bütün birimlerde yeniliklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban'ın 20 ay önce göreve gelmesiyle birlikte gündeme aldığı teknolojik yenilikler dahilinde İnegöl Belediyesi e-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükseltti. Bu gelişmeyle birlikte İnegöl Belediyesi e-devletten verilen hizmetlerle Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etti.



Belediye Başkanı Alper Taban, "Bildiğiniz gibi kurumsal değişim ve dönüşüm, teknolojik değişim ve dönüşüm çalışmalarını başlatmıştık. Aslında bunların hepsinin temelinde yeni nesil belediyecilik anlayışını hayata geçirebilmek anlamında atmış olduğumuz bazı adımlar vardı. Biliyorsunuz genç meclis üyelerimiz var. Tecrübeli, ehliyetli, meclis üyelerimiz var. Aynı şekilde genç, ehliyetli ve liyakatli bir ekibimiz, kadromuz var. Bu kadromuzla güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.



"Bugün şehrim ve kurumum adına gerçekleştirdiğimiz bir ilkle karşınızdayız" diyen Alper Taban, şöyle devam etti: "Yeni nesil belediyecilik anlayışının bir ürünü olan ve gerçekten bir akıl terinin neticesinde hayata geçen bir başarıyı paylaşmak istiyoruz. Devletimizin önemsediği Türkiye'nin önemli projelerinden biri e-devlet projesidir. Hayatımızda birçok kolaylıklar sunan ve internetin olduğu her alanda rahatlıkla devletimizin sunduğu hizmetlere internet ortamında erişerek işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz de buradan hareketle ülkemizde ve dünyadaki internet kullanımına baktığımızda ciddi anlamda internet kullanımının arttığını görüyoruz. 82,4 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde nüfusun yüzde 72'sini oluşturan yaklaşık 60 milyon internet kullanıcısı var. Her geçen gün de bu oranın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla böylesine imkanlarla buluşan bir ülkede artık sanal ortamda da bu hizmetlerin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim operasyonel maliyetlerimizi düşürürken verimliliğimizi de arttırmakta." - BURSA

Kaynak: İHA