İnegöl Belediyesi "e-Devlet" aracılığıyla vatandaşlara 43 başlıkta hizmet sunuyor
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İnegöl Belediyesi "e-Devlet" aracılığıyla vatandaşlara 43 başlıkta hizmet sunuyor

22.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:26
İnegöl Belediyesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı" üzerinden 43 başlıkta hizmet sunduklarını bildirdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dijital yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, "e-Devlet Kapısı" üzerinden 43 başlıkta hizmet sunduklarını bildirdi.

Taban, gazetecilere yaptığı açıklamada, e-Belediye ve e-Devlet üzerinden birçok kalemde hizmet verdiklerini, vatandaşlara belediye ve belediyeye ait hizmet binalarına uğramadan internet üzerinden işlerini halledebilme kolaylığı sunduklarını vurguladı.

150 yıllık geçmişe sahip İnegöl Belediyesinin her geçen yıl kendisini özellikle teknolojik gelişmeler noktasında geliştiren ve entegrasyonunu sağlayan bir kurum haline dönüştüğünü ifade eden Taban, "Özellikle elektronik belge yönetimi, kurum içindeki akıllı yönetim sistemleri noktasında dijitalleşme süreçlerimizi tamamladık. Bu noktada kurumumuzu öncelikli olarak tek çatı atında haberleşen ve toplanan bir sisteme dönüştürdük. Beraberinde de bu sistemden vatandaşlarımızın da azami ölçüde istifade etmesini sağladık." dedi.

Belediye Başkanı Taban, şöyle konuştu:

"Yaptığımız yatırımlar neticesinde şu anda 43 hizmet ile Türkiye'deki tüm belediyeler arasında e-Devlet'te en fazla hizmet veren belediye pozisyonuna erişmiş bulunmaktayız. Bununla da yetinmedik, vatandaşlarımızın bizlere kolayca erişebilmesi adına profesyonel bir çağrı merkezi uygulaması kurduk. Burada hedefimiz şuydu; vatandaşımızın katılımcı yönünü teşvik etmek noktasındaydı. Allah'a hamdolsun bu konuda başarılı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü şu anda tüm çağrılarımızı raporladığımızda yaklaşık yüzde 96'sını maksimum 5 saniye içinde cevaplayarak, hızlı bir iletişim köprüsü kurmuş olduk. Bu sayede hiç belediyemize uğramadan, hizmet ettiğimiz binalara uğramadan, direkt olarak internetin, tabletin, telefonun, bilgisayarın olduğu mekanlarda rahatlıkla vatandaşımız hizmet alabiliyor. E-devlet kullanmayan vatandaşlarımız için E-belediye dediğimiz hizmetlerimizden de maksimumum düzeyde faydalanma imkanına sahipler. Artık bu noktaya doğru dönüşüm başladığını bizler gördük. Dolayısıyla yatırımlarımızı bu yöne taşıdık. Kendi iç operasyonlarımızı da tamamen dijitale taşıyarak, mobil imza, elektronik imza, belge yönetimi noktasında da son derece iyi bir noktaya ilerliyoruz. İnşallah yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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