İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi vatandaşın hizmetinde
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İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi vatandaşın hizmetinde

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüsün hayatı kısıtladığı şu günlerde vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor.

27.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:06
İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi vatandaşın hizmetinde

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüsün hayatı kısıtladığı şu günlerde vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi'nin Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu düzenleme ile 7/24 çalışma esasını benimseyen Çözüm Merkezi 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik hastalığı olan vatandaşların adeta eli ayağı oldu.

Son günlerde yaşanan hizmet yoğunluğunu değerlendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Halkımız lütfen evde kal çağrılarımıza uysun. Risk grubunda olan vatandaşlarımız için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. İlçemizde bulunan kurumlarımızla işbirliğiyle oluşturmuş olduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubu' bünyesinde 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, şehrimizin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyoruz" dedi.

"İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Çözüm Merkezimize ulaşan vatandaşlarımızın sayısında ciddi artışlar oldu" diyen Taban, "Çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüğümüz Çözüm Merkezi çağrı hattımıza 5 gün gibi kısa bir sürede 3343 çağrı geldi. Bu çağrılarda vatandaşlarımızın farklı farklı talepleri oluyor. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sadece gıda taleplerini değil, ilaç, hastane ulaşımı, alışveriş ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor" diye konuştu.

Başkan Alper Taban, "Belediyemize ulaşarak bizden yardım talep eden vatandaşlarımıza duruma göre ihtiyaç sahibi ise gıda kolisi desteğinde bulunuyoruz. Yine bununla birlikte ücret karşılığı alışveriş yaptırmak isteyen teyze ve amcalarımız arkadaşlarımıza ihtiyaçlarını bildirdiğinde çarşı ve pazar alışverişini yapmada destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde kanser hastası bir vatandaşımızı doktor randevusu olduğu için Bursa Uludağ Üniversitesine götürüp geri getirdik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımızın 112, 153, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılarla polis, asker veya zabıta ekiplerimize hangi konuda destek istediklerini ulaştırabileceklerini bir kez daha hatırlatan Taban, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmaması için belediye olarak çeşitli kanallar ile sürekli uyarılar yapıyor ve halkın uyarılara riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. İlaç ihtiyacı olanları İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine, banka veya resmi işlemleri olanları ise emniyet ve kaymakamlık ekiplerine yönlendiriyoruz. Bu sürecin en az kayıpla ve en az hasarla atlatılması için İnegöl Belediyesi olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ekiplerimiz dört bir koldan seferber olmuş durumda. Şehrimizin her köşesinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Sokaklarımız, toplu kullanım alanlarımız temizleniyor. Toplu kullanım alanlarımıza dezenfektanlar koyduk. Bizler elimizden gelenin en iyisini yaparak bu süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte halkımızın da kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesini, sosyal mesafeyi korumasını özellikle yinelemek istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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