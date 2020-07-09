İnegöl Belediyesi, çiftçilere 'Taşınabilir Hayvan Yıkama Havuzu' aldı
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İnegöl Belediyesi, çiftçilere 'Taşınabilir Hayvan Yıkama Havuzu' aldı

İnegöl Belediyesi, sanayisi ve tarımıyla birlikte şehrin önemli değerlerinden biri olan hayvancılığa katkı sağlamak adına hayvan yetiştiricilerinin talebi üzerine 'Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu' aldı.

İnegöl Belediyesi, çiftçilere 'Taşınabilir Hayvan Yıkama Havuzu' aldı
09.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:13

İnegöl Belediyesi, sanayisi ve tarımıyla birlikte şehrin önemli değerlerinden biri olan hayvancılığa katkı sağlamak adına hayvan yetiştiricilerinin talebi üzerine 'Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu' aldı. Marmara bölgesinde bir ilk olan makine, 57 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu şehrimizde tüm kırsal mahallelere ulaşarak hizmet verecek.

Verimli topraklarıyla beraber küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de öne çıkan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi hayvan yetiştiricilerin talebi üzerine 'Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu' aldı. Marmara Bölgesi'nde bir ilk olan makine, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli zararlılardan biri olan dış parazitlerden kurtulmak için en etkili yöntem. Hızlı ve uygulaması kolay olan bu sistemle küçükbaş hayvanlar ilaçlı suyla dezenfekte ediliyor. İnegöl Belediyesi de 57 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu şehirde tüm kırsal mahalleleri dolaşacak olan 'Taşınabilir Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu' ile bu alanda hizmeti hayvan yetiştiricilerinin ayağına götürecek.

Verimli ve sürdürülebilir hayvancılık hedefiyle alınan makinenin tanıtımı İsaören Mahallesi'nde düzenlenen mini bir törenle yapıldı. Geleneksel yöntemlere göre daha az maliyetle hayvanların parazitlerden arındırılmasını sağlayan sistemin tanıtım törenine; Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Düzenlenen tanıtım programında bir konuşma yapan İnegöl Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Kutlu, "İnegöl Belediyemize ve Belediye Başkanımıza koyun yetiştiricileri adına teşekkür ediyorum. Bu makinanın bizlere faydası çok büyük. Tüm koyun yetiştiricilerine hayırlı olsun" dedi.

Sizleri desteklemek istiyoruz

Belediye Başkanı Alper Taban ise şehirde yaşayan tüm kesimler fayda sağlayabilmek adına çalıştıklarını ifade etti. Taban, "Sizlere faydalı olabilmek için çalışıyoruz. Eksiklerimiz var farkındayız. Bu eksiklerimizi gidermek için çalışıyoruz. Sizlerin de kendi alanınızda kendinizi geliştirmenizi ve daha iyi işler ortaya koymanızı, burada da bir değer, fayda üretmenizi istiyoruz. Bunun için de sizleri her türlü desteklemek istiyoruz" dedi.

Tarımla ilgili hayalleri ve hedefleri olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, "Tarımı konuşuyoruz, tarımda hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Ama hayvancılık noktasında da yapmamız gerekenler var. Özellikle ben kıymetli Birlik Başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizim bu konuda dikkatimizi çekerek eğilmemizi, bu konuda yapılacak işlerin olduğunu söylemişlerdi. İnegöl kıvırcığı ismiyle bir markamız olduğunu belirterek bunun daha da parlatılacağını ifade etmişlerdi. Bugün kıymeti bakanımızın da katıldığı bir video konferans toplantısı düzenlendi. O toplantıda ben de bir dizi notlar aldım. Hakikaten hayvancılıkta çok daha iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Burada şehrimiz adına neler yapabiliriz şeklinde baktığımızda İnegöl'de 57 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu, bunlarla alakalı da sizlerin bizler tavsiyeleriniz noktasındaki konular üzerine çalışabileceğimizi ifade etmiştim. Şunu da belirtmek istiyorum; ilgili odalara ve birliklere gerçekten ihtiyacımız var. Onlar kendi sektörleriyle ilgili önerileri daha elle tutulur bir hale getirip olgunlaştırırlarsa yerel yönetimler ayağında bizler, merkezi hükümet ayağında yapılması gerekenleri de Milletvekillerimiz ve bürokratlarımız üzerinden takip ederek çok daha faydalı işler ortaya koyabiliriz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban, koyun yıkama havuzumuzun işleyişini görmek için bir araya geldiklerini de hatırlattı. Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özellikle dezenfeksiyon faydası olacağı, hastalıkların önlenerek kayıpların azalması gibi Yine işletmelerin sağlık hizmetlerine yaptığı ödemelerin düşmesi ile verimliliğin artmasına yol açacak bir çalışma. Getirileri noktasına baktığımızda; sürdürülebilir hayvancılık, taşınabilir aparatla bunu tüm kırsal alanlarda, meralarda kullanabileceğiz. Kısa süre içerisinde belirli miktar ilaçlı suyla hayvanları birçok parazit ve mikroorganizmadan arındırması yönüyle fayda sağlayacağını ön gördük. Taş toplama makinesi tedariğini de gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Bunu da yakın zamanda tarımla ilgili hizmetlerimiz arasında sunmaya başlayacağız. Almış olduğumuz makine ve alet edevatın faydası olmasını umut ederek hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlarını da takip edeceğiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda desteklerimiz de sürecek"

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Şükrü Görücü de, "Belediye Başkanımıza ve ekibine sizler için bu derece iş gören ve önemli bir ekipmanı, hizmeti şehrimize kazandırdığı için kendilerine teşekkür ediyorum. İnegöl'de tarım, hayvancılık ve sanayi aynı anda gelişmeye devam ediyor. Burada üreticilerimizin çok büyük gayretleri var. Biz ürettikçe kazanacağız. Ne kadar çok üretirsek o kadar çok kazanacağız. Korona virüs sürecinde dahi biz üreticilerimizi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri aldık. Hayvancılık yapacaksa, tarlaya gidecekse, üretim yapacaksa serbest bıraktık. Bu süreçte de normalleşme döneminde maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat ederek üretmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Konuşmalar sonrası küçükbaş hayvan yıkama havuzunun işleyişi yerinde incelendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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