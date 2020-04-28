İnegöl Belediyesi bir günde 18 bin maske dağıttı
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İnegöl Belediyesi bir günde 18 bin maske dağıttı

Maske ihtiyacını gidermek için seri üretime geçen ve ilçe halkına her alanda ücretsiz maske temin eden İnegöl Belediyesi, özverili çalışmalarıyla bir günde 18 bin adet maske dağıttı.

İnegöl Belediyesi bir günde 18 bin maske dağıttı
28.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:34

Maske ihtiyacını gidermek için seri üretime geçen ve ilçe halkına her alanda ücretsiz maske temin eden İnegöl Belediyesi, özverili çalışmalarıyla bir günde 18 bin adet maske dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs, ülkemizde de olumsuz etkilere neden oldu. Virüsle mücadelede ilk günden bu yana hem hükumet hem de yerel yönetimlerin aldığı tedbirler hastalığın yayılmasına ciddi derecede engel olurken, ortaya koyulan virüsle mücadele çalışmaları neticesinde Türkiye adeta dünyaya örnek oldu.

Yapılan çalışmalarda hükumetin aldığı önlemler ve yaptığı çalışmalarla birlikte yerel yönetimler de bu süreçte sıkı bir mücadele içerisine girdi. İnegöl Belediyesi, ilk günden itibaren hem dezenfekte çalışmaları hem de salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimi konusunda ciddi mesai harcadı. Gelinen noktada maske üretimi hususunda seri üretime başlayan İnegöl Belediyesi, Pazartesi günü bir günde 18 bin maskeyi ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırdı.

Muhtarlara ve pazar yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Korona virüsle mücadele sürecinde en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske geliyordu. Bizler de bu süreçte bildiğiniz gibi İNESMEK usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimizle başladığımız maske üretimini geçtiğimiz haftalarda aldığımız makineyle seri üretime çevirmiştik. Ürettiğimiz maskeleri sağlık merkezlerimiz başta olmak üzere resmi kurumlarımıza, kolluk kuvvetlerine, toplu kullanım alanlarında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Toplu taşıma araçları şoförlerimize, Pazar alanlarında vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Pazartesi günü de yine üretilen 18 bin adet maskeyi hem Pazar alanlarında vatandaşlarımıza dağıttık hem de vatandaşlarımıza ulaştırmaları için merkez mahalle muhtarlarımıza teslim etmeye başladık. Muhtarlarımıza bilgi verildi. Kendileri gelip bizlerden maskeleri alıyorlar. Her gün peyderpey maskelerimizi muhtarlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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