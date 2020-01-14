İnegöl Belediyesi binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü

14.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:58

Sosyal belediyecilik alanında ortaya koyduğu gayretle örnek teşkil eden İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeyi başardı.

Sosyal belediyeciliğin gerektirdiği hizmetleri bir bir yerine getirerek bu alanda örnek bir hizmet anlayışı sergileyen İnegöl Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin iyi gününde ve kötü gününde yanında olarak onların mutlu bir yaşam geçirmelerini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde özenle ve titizlikle yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Veren el ile alan eli buluşturan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz vasıtası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işin hassasiyetinin bilincindeyiz. Gerekli özen ve itinayı göstererek sosyal belediyeciliğin gerektirdiği tüm imkanları seferber ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Bizler zamana bir izdüşüm, bir kelebek etkisi bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

11 FARKLI YARDIM

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün amaç ve işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Taban, "Müdürlüğümüzün görevi, İnegöl ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb.) ayni yardım işlerini planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek. İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp, saha ekibi tarafından sosyal durum incelemelerini yaparak bu bilgilerin sisteme aktarımını sağlamak, akabinde imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yardım yapılmasını gerçekleştirmek. Bu kapsamda Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla vatandaşlarımıza; gıda yardımı, giyim yardımı, ramazan ayı gıda yardımı, kış ayı yakacak yardımı, muhtaç asker aile yardımı, eşya yardımı, evde bakım ve temizlik yardımı, kırtasiye yardımı, sünnet şöleni, medikal ürünler yardımı ve et bağışı ile ekmek yardımı gibi diğer yardımlar yapılmaktadır" dedi.

YENİ SİSTEMLE HİZMETE DEVAM

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün yeni sistemi hakkında da bilgi veren Taban, şöyle devam etti: "2019 yılında Müdürlüğümüz yeni bir uygulamanın startını verdi. Daha önce uygulanan sistemde ihtiyaç sahipleri bünyemizdeki gıda bankamızdan gıda ve temizlik ürünü ihtiyaçlarını karşılıyordu. 2019 yılı Ekim ayında bu hizmeti ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkili şekilde ulaştırmak amacıyla Sosyal Destek Kart uygulamasına geçtik. Yeni uygulamayla birlikte ihtiyaç sahipleri 9 marketten gıda ve temizlik ürünü alışverişlerini yapabilmektedirler. Giyim Bankasının da kaldırılmasıyla giyim yardımlarımız, elimizde olan mevcut ürünlerin yerine, artık anlaşmalı mağazalarda ailelerin ihtiyaç ve isteklerini tümüyle karşılayabilecekleri şekilde yapılmaktadır. Böylelikle aileler ihtiyaçlarını seçenek kısıtlaması olmadan mağazalardan gönüllerince yapabilmektedir. Merkezimiz de Belediye Ek Hizmet Binası zemin katındaki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Yeni yerimizde yeni sistemle beraber koordineli bir şekilde daha etkin, daha iyi koşullarda yardımlarımızı ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz."

865 MÜRACAAT OLUMLU SONUÇLANDI

"Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında Müdürlüğümüze yapılan toplam başvuru sayısı 1108 olup, yeni başvuru sayısı 513, yeniden değerlendirilen dosya sayısı ise 595'tir. Ayrıca 2019 yılında 1108 dosyanın hane ziyaretine gidilmiş olup, bu ziyaretler neticesinde dosyaları karara bağlanmıştır. 865 dosya başvurusu kabul edilirken, 243 dosya ise farklı sebeplerden dolayı reddedilmiştir. Düzenli gıda ve giyim yardımı alan ailelerin yıllık dosya güncellemeleri de aktif olarak takip edilmektedir. Çeşitli sebeplerle (eşinin askerden gelmesi, çalışma durumu, maaş bağlanması gibi) 94 ailenin düzenli yardımları sonlandırılmıştır. 2019 yılında düzenli gıda yardımlarından yararlanan 434 aile olmakla beraber aktif düzenli gıda yardımı alan aile sayısı 340'tır. Aynı zamanda yıl içerisinde 556 aileye giyim yardımı yapılmıştır. 2019 yılında çeşitli sebeplerden dolayı (hastalık, işsizlik, maaş kesintisi vb. durumlardan) sıkıntıya düşen ailelere belirli süreli veya bir defaya mahsus olarak toplam 1246 gıda yardımı yapılmıştır. Gıda yardımlarını almaya gelemeyen, hastalık ve yaşlılık gibi özel durumları olan ailelerin market alışverişleri kendi istekleri doğrultusunda tarafımızdan yapılıp adreslerine teslim edilmektedir. 2019 yılında bu kapsamdaki 37 ailemizin alışverişleri tarafımızdan hazırlanıp kendilerine teslim edilmiştir. Ramazan ayı gıda yardımları kapsamında ise dosyasını güncellemiş ve aktif kararı olan 833 aileye ramazan ayı gıda yardımı yapılmıştır. Yine 2019 yılında 250 ton kömür alımı yapılmıştır. 291 ailenin teslimatı gerçekleştirilmiş olup, kömür dağıtımlarımız devam etmektedir. Asker aile yardımı için başvuruda bulunmuş ihtiyaç sahibi asker eşlerinin ya da ailelerinin Encümen kararı ile uygun görüldüğü takdirde askerin eşine ya da ailesine askerden gelinceye kadar her ay nakdi yardım yapılmaktadır. Muhtaç asker aile başvuru sayısı 41, yardım alan aile sayısı ise 17'dir. Evinde eski eşyası olup kullanılmaz durumda olan yahut hiç eşyası olmayan, yangın, sel, deprem gibi afetlere uğrayan ailelere ihtiyaçları doğrultusunda, hasar tespit çalışmaları yapılarak eşya yardımları adreslerine teslim edilmektedir. 2019 yılında 49 aileye eşya yardımı yapılmıştır."

20 AİLEYE EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ

"Evde bakım ve temizlik yardımları kapsamında 2019 yılında 20 aileye belirli periyotlarla evde bakım ve

temizlik desteği verildi. Ayrıca her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kırtasiye yardımlarımız kapsamında da setlerimiz ihtiyaç sahibi 1200 öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla okul müdürlüklerine teslim edilmiştir. Müdürlüğümüz medikal ürünler konusunda da yardımlarda bulunmaktadır. Ortopedik kaldıraçlı yatak, engelli araçları, akülü araçlar gibi medikal anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da bu ihtiyaçlarına cevap vermek adına hizmet verilmektedir. 2019 yılı itibariyle 9 engelli aracı ve akülü araç, 13 hasta yatağı yardımı yapılmıştır. Tüm bu yardımların yanı sıra 7 aileye adak-kurban et bağışı, 51 aileye 3060 Ekmek fişi yardımı yapılmıştır."

HANIMLAR EL EMEĞİ ÇARŞISINDA 522 ÜYEYE 100 BİN TL GELİR

"Hanımlar El Emeği Çarşımızda da bayanlar için güzel bir gelir kapısı sağlıyoruz. İlçemizde yaşayan hanımların el emeği ürünlerini değerlendirmek ve bu ürünlerin satışını sağlamak amacıyla hizmet vermekteyiz. 2019 Yılı toplam üye sayımız 522 olup, ürün sayısı 1383'tür. Yıl bazındaki satış miktarı ise 100 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında da şeffaf ve yenilikçi bir yapıyla daha çok ihtiyaç sahibine daha çok yardımı sessiz ve derinden ulaştıran bir merkez olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler